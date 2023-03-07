«بنات زايد».. مهندسات لإعمار الوطن

لمياء الهرمودي (الشارقة)

استطاعت المرأة الإماراتية وبفضل دعم القيادة الرشيدة، تحقيق أهم الإنجازات، والارتقاء بها لتصل لأعلى المراتب، وأن تشغل مختلف المهن والوظائف التي استطاعت أن تحقق فيها نجاحاً باهراً.

وعلى صعيد الكفاءات المهنية، فقد أثبتت المهندسة الإماراتية قدراتها وإمكاناتها في إدارة مشاريع رائدة على مستوى الدولة وإشرافها عليها. وقالت المهندسة بشاير المنصوري، مدير فرع كلباء بدائرة الأشغال العامة: «تشكل المرأة ما يقارب 50 بالمائة من أعضاء أسرة دائرة الأشغال، بينهن ما يزيد على 50 مهندسة، لتثبتَ ولا تزال كعادتها تميزها في كل ما تولته من مهام إدارية كانت أم إشرافية، في هذا اليوم، أتوجه بشكري لكل امرأة في فريق عمل الدائرة، وأقول إن تميز دائرتنا من تميزكن وإبداعكن، ونحن بانتظار المزيد منكن للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية وتحقيق الإنجازات والطموحات المستقبلية».

وقالت المهندسة موزة الزعابي، مهندس مشروع أول: «المرأة نصف المجتمع، ولطالما حظيت بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، ونحن في دائرتنا، نسير على هذا النهج، مستلهمين من تلك الرؤى طريقنا، إذ تتبوأ المرأة بدائرتنا مناصب قيادية مهمة، كما لها دور محوري وبارز في عملية التنمية والإعمار».

في حين أكدت المهندسة إيمان النقبي، مهندس مشروع أول في دائرة الأشغال في دبا الحصن: «تحظى المرأة الإماراتية بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، ونحن نسير على هذا النهج، إذ تتبوأ المرأة في دائرتنا مناصب قيادية مهمة، كما نتبنى المبادرات والأنشطة كافة الداعمة لدور المرأة في جميع مجالات الحياة، وتقوم خطط الدائرة على تعزيز مشاركتها في جميع الميادين، فتتوحد كل الجهود لمؤازرتها في ممارسة هذا الدور بالتوفيق مع دورها المحوري كنواة المجتمع الأولى وهي الأسرة. ومنحت حقوقها في الوظائف القيادية، كما شرّعت قيادتنا الرشيدة العديد من القرارات التي تذلل أمامها الحواجز للاستمرار في العطاء والتميز».

وقالت المهندسة آلاء الجروان، مهندس معماري أول من فرع خورفكان: «أثبتت المرأة في دائرتنا على أنها على قدر التحدي والمسؤولية، من خلال دورها وحضورها المميز في ميدان العمل، ولا سيما في ظل الرعاية والدعم الذي حظيت به، وإدراكاً لدورها كشريك أساسي في النهضة التنموية التي يشهدها المجتمع في جميع المجالات، وأتوجه في يوم المرأة الإماراتية بالشكر إلى موظفات الدائرة كشريك في الخير والعطاء، ولتميزهن في مجال عملهن، متمنية لهن دوام التوفيق والنجاح».