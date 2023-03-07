الإماراتية.. متميزة في النقل البحري

لمياء الهرمودي (الشارقة)

تميزت المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ووضعت بصمتها واضحة للعيان، وفي مجال النقل البحري نراها لا تدخر جهداً لكي تكون جزءاً من هذا المنظومة الفريدة من نوعها.

وأعربت عدد من الإماراتيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة عن اعتزازهن بدور وريادة دولة الإمارات في تمكين المرأة في مختلف المجالات، ومنها النقل البحري.

وقالت حياة الحمادي من إدارة الفعالية المؤسسية في الأكاديمية البحرية: يعتبر يوم المرأة يوماً مميزاً، حيث نستذكر فيه ماضي المرأة ونستحضر حاضرها، ونستعد فيه لبناء مستقبلها، فمنذ القدم تعتبر المرأة رمزاً لاتحاد البيت وقوته، وفي وقتنا الحاضر فهي تعتبر رمزاً للجد والاجتهاد والتميز والإتقان في العمل، وأصحبت علماً يشار إليه بالبنان في المجالات كافة، وحتى مجال الفضاء، فقد استطاعت المرأة الإماراتية أن تضع بصمتها فيه، وذلك بدعم من قيادتنا الرشيدة.

وأضافت: «انطلاقاً من نهج والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستكمالاً لمسيرة الاتحاد نتكاتف جميعاً لبناء مستقبل واعد للمرأة الإماراتية يرقى إلى طموحاتها ومهارتها ومعارفها، ونحن في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نسعى دوماً لتأهيل وتمكين المرأة في مجال النقل البحري، وتوفير أفضل المعارف والممارسات العالمية ليكون للمرأة الإماراتية شأن ودور فاعل في هذا المجال المميز».

تجربة

قالت هند يوسف الحمادي في السنة الثالثة تخصص الهندسة البحرية: «قررت خوض هذه التجربة الاستثنائية، وذلك بدعم من قبل حكومة دولة الإمارات الرشيدة التي تشجع المرأة على خوض المجالات المهنية كافة، وتقدم لها منظومة تعليمية تحفظ للمرأة مكانتها وكيانها، وتسعى من خلالها أن تجعل بناتها نموذجاً مشرفاً على مرأى ومسامع العالم، وأنا فخورة كوني ابنة الإمارات، الدولة التي لم تتوان عن تأهيل المرأة وتعزيز مكانتها لتكون جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة، وعنصراً فاعلاً ورائداً تفخر به في المحافل الدولية كافة، وأطمح أن أكون مثالاً للمهندسة الإماراتية التي تألو جهداً في تطوير ذاتها، ورفعة شأن دولتها بمختلف المحافل».