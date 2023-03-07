الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإماراتية.. متميزة في النقل البحري

حياة الحمادي وهند يوسف
8 مارس 2023 01:50

لمياء الهرمودي (الشارقة)

تميزت المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ووضعت بصمتها واضحة للعيان، وفي مجال النقل البحري نراها لا تدخر جهداً لكي تكون جزءاً من هذا المنظومة الفريدة من نوعها. 
وأعربت عدد من الإماراتيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة عن اعتزازهن بدور وريادة دولة الإمارات في تمكين المرأة في مختلف المجالات، ومنها النقل البحري.
وقالت حياة الحمادي من إدارة الفعالية المؤسسية في الأكاديمية البحرية: يعتبر يوم المرأة يوماً مميزاً، حيث نستذكر فيه ماضي المرأة ونستحضر حاضرها، ونستعد فيه لبناء مستقبلها، فمنذ القدم تعتبر المرأة رمزاً لاتحاد البيت وقوته، وفي وقتنا الحاضر فهي تعتبر رمزاً للجد والاجتهاد والتميز والإتقان في العمل، وأصحبت علماً يشار إليه بالبنان في المجالات كافة، وحتى مجال الفضاء، فقد استطاعت المرأة الإماراتية أن تضع بصمتها فيه، وذلك بدعم من قيادتنا الرشيدة.
وأضافت: «انطلاقاً من نهج والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستكمالاً لمسيرة الاتحاد نتكاتف جميعاً لبناء مستقبل واعد للمرأة الإماراتية يرقى إلى طموحاتها ومهارتها ومعارفها، ونحن في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نسعى دوماً لتأهيل وتمكين المرأة في مجال النقل البحري، وتوفير أفضل المعارف والممارسات العالمية ليكون للمرأة الإماراتية شأن ودور فاعل في هذا المجال المميز».

أخبار ذات صلة
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
الخوري يشيد بنجاح «عربية الشطرنج» في السودان

تجربة
قالت هند يوسف الحمادي في السنة الثالثة تخصص الهندسة البحرية: «قررت خوض هذه التجربة الاستثنائية، وذلك بدعم من قبل حكومة دولة الإمارات الرشيدة التي تشجع المرأة على خوض المجالات المهنية كافة، وتقدم لها منظومة تعليمية تحفظ للمرأة مكانتها وكيانها، وتسعى من خلالها أن تجعل بناتها نموذجاً مشرفاً على مرأى ومسامع العالم، وأنا فخورة كوني ابنة الإمارات، الدولة التي لم تتوان عن تأهيل المرأة وتعزيز مكانتها لتكون جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة، وعنصراً فاعلاً ورائداً تفخر به في المحافل الدولية كافة، وأطمح أن أكون مثالاً للمهندسة الإماراتية التي تألو جهداً في تطوير ذاتها، ورفعة شأن دولتها بمختلف المحافل».

النقل البحري
اليوم العالمي للمرأة
يوم المرأة
الإمارات
يوم المرأة العالمي
المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ"يوم المرأة"
الإمارات
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
اليوم 15:06
من آثار الزلزال المدمر في تركيا
عربي ودولي
بعد «الكارثة».. مصانع  الصلب في  تركيا تستأنف عملها
اليوم 15:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©