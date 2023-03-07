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الإمارات

قطاع النفط بالإمارات.. بيئة جاذبة للكوادر النسائية

فاطمة الكعبي وشيخة النعيمي
8 مارس 2023 01:51

سيد الحجار (أبوظبي)

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تعمل شركة أدنوك للحفر على تعزيز ثقافة التنوع والشمولية، وزيادة عدد النساء في الشركة، وتوفير بنية تحتية وبيئة جاذبة للمواهب النسائية في جميع التخصصات وعلى جميع مستويات المؤسسة، لما يساهم في رفع كفاءة العمليات وتحقيق التوازن بين الجنسين للأفراد العاملين فيها.
وأكدت مواطنات عاملات في «أدنوك للحفر» لـ «الاتحاد»، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، استفادتهن من اهتمام الشركة بتمكين المرأة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة للشركة التي تهدف إلى تطوير الكوادر البشرية، ورفع الأداء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث تحقق المرأة في «أدنوك للحفر» إنجازات في المجالات كافة، مع تبوئها لأعلى المناصب القيادية في الشركة.
وأكدن أهمية تشجيع المرأة الإماراتية للعمل في كافة المجالات، ودورها البارز في المساهمة بالنهضة التنموية التي تشهدها الدولة، في إطار الدعم المتواصل للقيادة الرشيدة للعمل في كافة المجالات.
وقالت فاطمة الكعبي، مهندس تطبيقات الحفر – إدارة خدمات الحفر: «منذ التحاقي قبل عامين بفريق عمل «دنوك للحفر» كمهندسة، وجدت باستمرار كل التحفيز والدعم بوصفي امرأة إماراتية عاملة في قطاع عمليات الحفر التي تنسجم مع طبيعة شخصيتي المثابرة، وأشعر بالفخر كوني جزءاً من قصة نجاح «أدنوك للحفر».
وأضافت: «أفخر كوني واحدة من أوائل الإماراتيات اللائي نجحن في الإسهام في عمليات تخطيط بناء وتهيئة أكثر من 50 بئراً ورفع كل ما طرح من تحديات انطلاقاً من التنفيذ وانتهاءً بالتشغيل، وأدعو بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، النساء إلى المشاركة في تعزيز مسلسل هذه النجاحات والإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات».
من جانبها، قالت شيخة النعيمي، مهندس تطبيقات الحفر – إدارة خدمات الحفر: «دفعني حُلم أن أصبح مهندسة إلى الاهتمام بالعلوم، وعملي اليوم لدى «أدنوك للحفر» كمُهندسة جعلني أتحمل مسؤوليات كثيرة أشعرتني بالقدرة على العمل في قطاع كقطاع عمليات الحفر، كما منحتني ثقة زملائي وقدرة اعتمادهم عليّ في أي وقت، المزيد من الثقة والنجاح في عملي».
وأضافت: «عندما انضممت إلى فريق عمل «أدنوك للحفر»، كنت من أوائل الخريجات، ومن أوائل المهندسات في الشركة، وأشعر بالفخر بما حققت في مسيرتي المهنية، التي تمكنت فيها من التفوق ومواجهة التحديات، والاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين».

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