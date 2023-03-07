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رئيس الدولة يتلقى رسالة من رئيس جمهورية الدومينيكان
رئيس الدولة يتلقى رسالة من رئيس جمهورية الدومينيكان
7 مارس 2023 21:24
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة من فخامة لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة.
تسلم الرسالة، معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال استقباله، معالي خوسيه ميغيل ميخيا أبريوا، وزير سياسات التكامل الإقليمي في جمهورية الدومينيكان.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
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المصدر: وام
محمد بن زايد
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