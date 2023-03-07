وزارة التغير المناخي والبيئة تطلق برنامج رواد الغذاء والزراعة
وزارة التغير المناخي والبيئة تطلق برنامج رواد الغذاء والزراعة
7 مارس 2023 21:09
أبوظبي (الاتحاد) أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامج «رواد الغذاء والزراعة»، الذي يستمر على مدار عامي 2023 و2025 بهدف بناء قدرات عدد من الشباب سنوياً في مجال الإدارة التجارية للأعمال الزراعية والحيوانية. ويعمل البرنامج - الذي يُعد من المشاريع التحولية لمبادرات مجلس الوزراء - وفق منظومة متكاملة تٌمكن جميع المستهدفين من إنشاء شركاتهم الخاصة والتي تخدم في مجملها قطاع الزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، أن وزارة التغير المناخي والبيئة أنه وتماشياً مع عام الاستدامة وتحقيقاً لمستهدفات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، تعمل الوزارة على تمكين وتشجيع الشباب من أجل المساهمة الفاعلة في تعزيز القطاعين الزراعي والحيواني تحقيقاً للأمن الغذائي الوطني.
وستسعى دولة الإمارات على تشجيع الدول الأخرى على مشاركة الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، التي من شأنها فتح الفرص لتغيير الأنظمة الغذائية التي لا يمكن تحقيقها بمفردها.
وأشارت المهيري إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على تطوير وتأهيل الشباب من رواد العمل في المجال الزراعي وتجارة الأغذية والرياديين في المجال الزراعي والحيواني وتطوير مهاراتهم وتدريبهم على تسويق منتجاتهم بهدف دعم الأمن الغذائي، وضمان استدامته من خلال تنويع سلاسل المنتجات الغذائية الوطنية. وقال محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تعمل الوزارة على تعزيز الاستدامة والأمن الغذائي الوطني عبر منظومة متكاملة قائمة على الابتكار والحلول العملية. وتلعب ريادة الأعمال دوراً محورياً من أجل تحقيق هذا الهدف. وفي إطار سعينا لتنفيذ هذا التوجه، أطلقنا برنامج «رواد الغذاء والزراعة»، الذي يهدف إلى بناء قدرات عدد من الشباب سنوياً في مجال الإدارة التجارية للأعمال الزراعية والحيوانية. ويعمل البرنامج وفق منظومة متكاملة لتمكين جميع المشاركين من إنشاء شركاتهم الخاصة والتي تخدم قطاع الزراعة في دولة الإمارات».
وأضاف: «سيكون البرنامج خطوة مهمة في توظيف قدرات رواد الأعمال لدعم الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة من خلال نقل أهم الخبرات والتجارب لهم، وتشجيعهم على إطلاق أعمال تستطيع أن تنهض بتلك الصناعات على المستويات كافة. كما سيكون البرنامج نقطة مهمة لنقل تجاربنا إلى مختلف البلدان والدول الصديقة بهدف تحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وإيجاد حلول لكافة التحديات». وجاء إطلاق البرنامج على هامش الاجتماع الثالث لمجلس المزارعين الذي ترأسته معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وذلك اليوم في مقر مجموعة «غراسيا» في أبوظبي لمناقشة مستجدات عمل المجلس. ويعتبر مجموعة غراسيا الشريك الاستراتيجي لتدريب المنتسبين لبرنامج رواد الغذاء والزراعة، ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل رواد الأعمال ضمن محطات التدريب، وعرض المشاريع الزراعية التي تخدم السوق المحلي ومزارعي الدولة من إنتاج زراعي وتسويقه، وإنتاج حيواني وتسويقه، وخلق مشاريع مستدامة عبر تأمين منافذ لبيع الخدمات، وإمكانية التمويل للمشاريع، وكذلك استقطاب مالا يقل عن عدد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص لدعم رواد الغذاء والزراعة، وتدريب 30 متدرباً سنوياً وبما يحقق عدد 50 مساهم في الأعمال التجارية والزراعية في الدولة خلال ثلاث سنوات، والوصول لنسبة استدامة دائمة من الشركات الناشئة التي سيتم إطلاقها ولمدة تزيد عن العامين.
ويتضمن البرنامج تدريب المرشحين عبر برامج تخصصية في التخطيط الزراعي وريادة الأعمال والإدارة التجارية للمشاريع الزراعية والحيوانية. ويستهدف البرنامج أيضاً استقطاب عدد من الشركاء في القطاع الخاص لدعم رواد الغذاء والزراعة، وتدريب 30 متدرباً سنوياً، كما سيتم التدريب على عدة مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى التدريب العام في ريادة الأعمال الزراعية وسيتم خلالها تسليط الضوء على ريادة الأعمال والتعريف بقطاع الزراعة، ونموذج الأعمال الزراعي بهدف تصميم مزرعة ريادية، واستشراف المستقبل للابتكارات الزراعية والاطلاع على الأبحاث الزراعية، وإدارة التسويق الزراعي. وستركز المرحلة الثانية على دراسة مفهوم التخطيط الاستراتيجي وآلية تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع وإدراك أهميته في نجاح واستمرارية المشروع.
أما المرحلة الثالثة، وهي التدريب المهني والتخصصي والتي تنقسم إلى مجموعتين هي التسويق والإنتاج الزراعي، والمتمثلة في استكشاف أحدث المشاريع الزراعية، وذلك من خلال زيارة المشاريع الناجحة في مختلف القطاعات المختصة بالزراعة والثروة الحيوانية (صناعة العسل، والثروة الحيوانية، والدجاج، والزراعة، والتكنولوجيا الزراعية، وزراعة الفطر)، بالإضافة إلى عقد نقاشات جماعية وفردية تخص مشاريع المتدربين الخاصة، وذلك عن طريق استخدام التحليلات المناسبة لدراسة السوق والمشاريع. كما يشمل التدريب التعريف بأنواع النباتات في الإمارات وأهم المنتجات، بالإضافة إلى الإشراف على إدارة الأنظمة الزراعية باختلاف أنواعها، وتنفيذ عمليات زراعة البذور والعناية بالمشاتل. ويمتد التدريب ليشمل أيضاً الإشراف على الزراعة في الحقول المفتوحة والبيوت الزراعية وتنفيذ عمليات التغذية والتسميد، بالإضافة إلى تنفيذ أفضل الإجراءات الطبيعية المتّبعة في معالجة المحاصيل، وتنفيذ عملية إعداد خطة إنتاجية لمزرعة بالتوافق مع متطلبات السوق.
وتشمل مجموعة التسويق والإنتاج الحيواني تعريف المنتسبين بالقطاع على الإنتاج الحيواني والذي يعتبر من أهم الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير حاجة البلاد من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان ومنتجاتها من التربية المحلية، وسيتم الحرص على الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، من خلال التدريب لتعزيز الرعاية الأولية الوقائية وتطبيق أفضل الممارسات من خلال دراسات الجدوى المقدمة، وسيتم إعطاء الملاحظات الفنية في هذا الشأن.
ويشترط على الراغبين في التسجيل والانتساب للبرنامج أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون العمر فوق 18 سنة، والاهتمام بريادة الأعمال، على أن يتم التقدم لأحد النشاطين: تسويق منتجات زراعية أو تسويق منتجات حيوانية. كما يتوجب تعبئة استمارة التقديم عبر الضغط على الرابط التالي اضغط هنا، وسيتم إجراء مقابلة للتقييم واعتماد التسجيل، والتعهد باستخراج رخصة تجارية خلال مراحل التدريب.