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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
7 مارس 2023 18:34
يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية وسرعتها 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:42 والمد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الأول عند الساعة 20:19 والجزر الثاني عند الساعة 08:10.
بحر عُمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:23 والمد الثاني عند الساعة 22:52 والجزر الأول عند الساعة 16:32 والجزر الثاني عند الساعة 05:05.
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المصدر: وام
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