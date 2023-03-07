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محمد بن راشد: سلطان يفتح أبواباً جديدة لشبابنا ويرفع السقف لطموحات أجيالنا

محمد بن راشد: سلطان يفتح أبواباً جديدة لشبابنا ويرفع السقف لطموحات أجيالنا
7 مارس 2023 18:12

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الثلاثاء، أن سلطان النيادي يفتح أبواباً جديدة لشبابنا ويرفع السقف لطموحات أجيالنا .

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: « أثناء مكالمتي اليوم مع سلطان النيادي.. أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة لمدة 6 أشهر على محطة الفضاء الدولية.. سلطان يفتح أبواباً جديدة لشبابنا.. ويرفع السقف لطموحات أجيالنا.. ويمثل جزءاً مشرقاً من مستقبلنا».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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