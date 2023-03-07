محمد بن راشد في اتصال مباشر مع سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية

مكالمة #محمد_بن_راشد لـ"#سلطان_النيادي، في أول اتصال له من داخل محطة الفضاء الدولية#نتصدر_المشهد#طموح_زايد#أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب @Astro_Alneyadi @MBRSpaceCentre pic.twitter.com/AfRVV7bYvN