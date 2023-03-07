الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات للفلك : 14 حتى 16 مارس يتساوي الليل والنهار في الإمارات و عموم الجزيرة العربية

الإمارات للفلك : 14 حتى 16 مارس يتساوي الليل والنهار في الإمارات و عموم الجزيرة العربية
7 مارس 2023 15:06

 أوضحت جمعية الإمارات للفلك أن موعد تساوي الليل والنهار في الإمارات وعموم الجزيرة العربية يحين في الفترة من 14 حتى 16 مارس الحالي خلال فصل الربيع وفي الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر خلال فصل الخريف أما في دول البحر المتوسط وأوروبا فيحدث تساوي الليل والنهار في الفترة من 16 حتى 18 مارس خلال فصل الربيع والفترة من 25 حتى 27 سبتمبر خلال الخريف.
وقال أإبراهيم الجروان رئيس جمعية الامارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك " يتساوى الليل بالنهار فلكيا حيث أن النهار الفلكي يبدأ من شروق الشمس الي غروبها والليل الفلكي من غروب الشمس الى طلوعها التالي وبالتالي تكون 12 ساعة لكل من الليل والنهار ويكون هذا بالتساوي في هذين الموعدين سنويا للمناطق على مستوى سطح البحر.
أما تساوي النهار الشرعي وهي الفترة من طلوع الفجر حتى غروب الشمس بالليل الشرعي وهي الفترة من غروب الشمس الي طلوع الفجر الصادق فيكون في الجزيرة العربية وفي الإمارات في موعد واحد خلال الفترة من 25 - 26 ديسمبر.
أما في المناطق بين المدارين أو جنوب مدار السرطان "جنوب دائرة عرض 23.5 شمالا" بالنسبة للجزيرة العربية مثل مكة المكرمة التي تقع على دائرة عرض 21 شمالا فيكون دائما النهار الشرعي أطول من الليل الشرعي وأدنى زمن بينهما يكون خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر بفارق لا يقل عن 00:10 (10 دقائق) يكون فيه طول فترة النهار الشرعي أكبر من طول فترة الليل الشرعي ويتجاوز هذا الفارق ليصل الى 2:50 خلال النصف الأخير من يونيو وذلك لكونها تقع بين المدارين.

أخبار ذات صلة
الإمارات للفلك : غروب الشمس يتطابق مع اتجاه القبلة حتى 26 فبراير
«الإمارات للفلك» تعقد ورش عمل في «إكسبوجر»
المصدر: وام
جمعية الإمارات للفلك
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ"يوم المرأة"
الإمارات
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
اليوم 15:06
من آثار الزلزال المدمر في تركيا
عربي ودولي
بعد «الكارثة».. مصانع  الصلب في  تركيا تستأنف عملها
اليوم 15:01
«عودة إيزيبيو» في ليلة «سحر بوتر»!
الرياضي
«عودة إيزيبيو» في ليلة «سحر بوتر»!
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©