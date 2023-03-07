الإمارات للفلك : 14 حتى 16 مارس يتساوي الليل والنهار في الإمارات و عموم الجزيرة العربية

أوضحت جمعية الإمارات للفلك أن موعد تساوي الليل والنهار في الإمارات وعموم الجزيرة العربية يحين في الفترة من 14 حتى 16 مارس الحالي خلال فصل الربيع وفي الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر خلال فصل الخريف أما في دول البحر المتوسط وأوروبا فيحدث تساوي الليل والنهار في الفترة من 16 حتى 18 مارس خلال فصل الربيع والفترة من 25 حتى 27 سبتمبر خلال الخريف.

وقال أإبراهيم الجروان رئيس جمعية الامارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك " يتساوى الليل بالنهار فلكيا حيث أن النهار الفلكي يبدأ من شروق الشمس الي غروبها والليل الفلكي من غروب الشمس الى طلوعها التالي وبالتالي تكون 12 ساعة لكل من الليل والنهار ويكون هذا بالتساوي في هذين الموعدين سنويا للمناطق على مستوى سطح البحر.

أما تساوي النهار الشرعي وهي الفترة من طلوع الفجر حتى غروب الشمس بالليل الشرعي وهي الفترة من غروب الشمس الي طلوع الفجر الصادق فيكون في الجزيرة العربية وفي الإمارات في موعد واحد خلال الفترة من 25 - 26 ديسمبر.

أما في المناطق بين المدارين أو جنوب مدار السرطان "جنوب دائرة عرض 23.5 شمالا" بالنسبة للجزيرة العربية مثل مكة المكرمة التي تقع على دائرة عرض 21 شمالا فيكون دائما النهار الشرعي أطول من الليل الشرعي وأدنى زمن بينهما يكون خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر بفارق لا يقل عن 00:10 (10 دقائق) يكون فيه طول فترة النهار الشرعي أكبر من طول فترة الليل الشرعي ويتجاوز هذا الفارق ليصل الى 2:50 خلال النصف الأخير من يونيو وذلك لكونها تقع بين المدارين.