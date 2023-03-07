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رئيس الدولة يبحث مع رئيس بولندا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك

رئيس الدولة يبحث مع رئيس بولندا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك
7 مارس 2023 15:01

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا الصديقة، مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات.. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم فخامة الرئيس البولندي في قصر الشاطئ  في أبوظبي.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، في بداية اللقاء، بالرئيس البولندي والوفد المرافق، معرباً عن تمنياته أن تكون زيارته دفعة قوية للعلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا الصديقة.

واستعرض الجانبان مختلف أوجه التعاون بين البلدين، مؤكدين الحرص المشترك على توسيع الروابط الاقتصادية والتجارية والتنموية بينهما وخاصة في المجالات والقطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة والنقل والسياحة والفضاء وغيرها.

كما استعرضا تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها السياسية والإنسانية. وأكد فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، ونوه بالتطور الإيجابي في مسار هذه العلاقات خلال الفترة الماضية، وعبر عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الدعم الإماراتي لبلاده في استضافة اللاجئين الأوكرانيين.

وجرى خلال اللقاء إعلان مذكرتي تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا.. الأولى مذكرة للتعاون في مجال الطاقة والثانية مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

حضر اللقاء.. معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

ومن الجانب البولندي حضر اللقاء.. معالي مارتسين بشياتش وكيل الدولة في مجلس جمهورية بولندا مدير مكتب السياسة الخارجية ومعالي ياتسك سيفيرا مدير المكتب الوطني وسعادة يعقوب سوافيك سفير جمهورية بولندا لدى الدولة.

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