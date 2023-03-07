"البنية التحتية" تنفذ حزمة مبادرات جديدة للمستفيدين من منح قروض الإسكان
سهيل المزروعي
7 مارس 2023 13:24
سهيل المزروعي، رداً على سؤال حول «منح قرض الإسكان للمستفيدين أصحاب الديون البنكية»: تنفيذ حزمة مبادرات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وجهت سعادة صابرين حسن اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول "منح قرض الإسكان للمستفيدين أصحاب الديون البنكية، قالت فيه بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أطلقت الوزارة مبادرة منح القروض التي تسمح باستفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين المستفيدين من برنامج الإسكان، ولكن تحطمت آمال بعض المستفيدين الذين عليهم ديون اضطروا إليها لتوفير احتياجاتهم التي تعينهم على الحياة الكريمة، حيث يتم حرمانهم من هذا القرض الجديد بسبب الديون التي عليهم. فما هي الآلية التي تنوي الوزارة اتباعها لتخطي عقبة عدم استفادة المواطنين الذين عليهم ديون حتى يتم تحقيق الاستقرار الأسري لهم؟
لفت معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إلى وجود تحديثات برنامج زايد الإسكان بعد الدمج، ووضع أسس جديدة واستراتيجية جديدة، تم التركيز خلالها على الأسر في الإمارات التي لا يوجد بها برامج إسكانية، مثل عجمان، أم القيوين، الفجيرة والتركيز على سرعة الحصول على مسكن.
وقال «هناك شقين، شق يتعلق بالبناء وشق المصرف الذي يقدم قروض لمن عليه التزامات كبيرة، وما تأخذه الحكومة لا يشكل عبء كبير، ولا يتجاوز 16% من استقطاع الراتب الذي يذهب للسكن.
وتم قبل وضع النسبة مراعاة أن تكون معقولة ببنود الراتب أو ما يخص الجانب الإسكاني للراتب الكلي، وبالنظر لذلك وجدنا أن 20% من الراتب تضعه المؤسسات بدلاً للسكن، بينما نسبة 16% لا تعتبر نسبة كبيرة.» وأضاف «نعمل حالياً مع المصارف وتمكنا أن يتم رفع نسبة الاستقطاع من 50% إلى 60% من إجمالي الراتب الشهري، بما يسهم في تسريع واختصار الفترة الزمنية المقررة لسداد القرض المصرفي. كما تحدثنا مع مصرف الإمارات للتنمية أن يتم إلغاء نسبة الدفعة المبدئية 20٪ من القرض كنوع من تسهيل القروض».
وأشار إلى وجود تحدي سابق مع المصارف، ففي السابق كان التعامل مع مصرف واحد، وحالياً تم إدخال مصارف جديدة، مما ساهم في خلق منافسة بين المصارف لمصلحة المواطن المستفيد من القرض. مؤكداً على العمل المستمر مع المصارف والمصرف المركزي ووزارة الطاقة والبنية التحتية، لتحقيق الأنسب والأمثل للمواطنين، مع مراعاة منظومة وقوانين عمل المصرف المركزي. هناك ميزانيات يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين، تم تحقيق 95٪ من المستهدف عام 2022 ونطمح لتحقيق المستهدف بالكامل العام الحالي.