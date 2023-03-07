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اليوم.. أول اتصال مباشر مع سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي من محطة الفضاء الدولية

اليوم.. أول اتصال مباشر مع سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي من محطة الفضاء الدولية
7 مارس 2023 13:32

سيجري رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أول اتصال هاتفي من محطة الفضاء الدولية اليوم عند الساعة 4:50 مساءً.

وانطلق سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، وطاقم مهمة crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية، في أطول مهمة لرائد فضاء عربي.

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وتعد مهمة crew-6 أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

ويقوم النيادي خلال المهمة بإجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج توعوي وتثقيفي، وستسهم النتائج المتوقعة حول هذه المهمة بإفادة المجتمع العلمي وقطاع الفضاء عالمياً، كما ستجعل الإمارات أول شريك من خارج محطة الفضاء الدولية والدولة رقم 11 عالمياً التي ترسل رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وتعمل على تدريبهم وإعدادهم للسير في الفضاء.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سلطان النيادي
محطة الفضاء الدولية
الإمارات
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