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حمدان بن محمد يعين مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسيّة بهيئة الطرق والمواصلات

حمدان بن محمد يعين مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسيّة بهيئة الطرق والمواصلات
7 مارس 2023 12:44

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (7) لسنة 2023 بتعيين حسين محمد محمود البناء الرئيسي، مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والحوْكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.
ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
طرق دبي
دبي
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