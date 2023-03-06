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4 أسئلة لممثلي الحكومة يوجهها «الوطني»

4 أسئلة لممثلي الحكومة يوجهها «الوطني»
7 مارس 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد) 

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يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته السادسة اليوم «الثلاثاء»، مشروع قانون اتحادي بتعديل مرسوم تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وموضوع استدامة خدمات الكهرباء والماء، ويوجه 4 أسئلة لممثلي الحكومة. ويعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وموضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، ويوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية. ووفق جدول أعمال الجلسة ستوجه العضوة صابرين حسن اليماحي سؤالين حول «ارتفاع أسعار البترول»، وسؤالاً حول «منح قرض الإسكان للمستفيدين «أصحاب الديون البنكية»، بينما توجه العضوة شذى سعيد النقبي سؤالاً حول «مسارات جريان الأودية في الساحل الشرقي»، فيما توجه العضوة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً حول «جاهزية البنية التحتية في حالة هطول الأمطار الغزيرة».
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع تنظيم العمل التطوعي، الذي تمت مناقشته في الجلسة الخامسة التي عقدت بتاريخ 22 فبراير 2023.

الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
صقر غباش
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
العمل التطوعي
وزارة الطاقة والبنية التحتية
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