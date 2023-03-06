الطقس اليوم صحو

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتكون حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20كلم/س تصل إلى 30 كلم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:07 والمد الثاني عند الساعة 02:29 والجزر الأول عند الساعة 19:57 والجزر الثاني عند الساعة 07:37.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:41 والمد الثاني عند الساعة 22:30 والجزر الأول عند الساعة 16:06 والجزر الثاني عند الساعة 04:38.