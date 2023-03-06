الإمارات تشارك في اجتماع «تنفيذي الأرصاد الجوية»

جنيف (الاتحاد)

شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في الدورة السادسة والسبعين لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الذي أقيم في مدينة جنيف بسويسرا مؤخراً.

وجرى خلال الاجتماع تقديم ومناقشة توصيات الاتحادات الإقليمية الستة التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد بشأن الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2024 حتى 2027، وتعيين أعضاء جدد لمجلسها التنفيذي، وتحديد موعد لانعقاد الدورة المقبلة من مؤتمر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذي سيقام في الفترة من 22 مايو حتى 2 يونيو 2023، يعقبه انعقاد الدورة السابعة والسبعين لاجتماع المجلس التنفيذي في الفترة من 5 حتى 6 يونيو 2023.

كما بحث المشاركون في الاجتماع اقتراح أمين عام المنظمة بشأن تحمل الحد الأقصى من نفقات المنظمة للفترة المالية المقبلة، فضلاً عن مناقشة توصيات اللجان الفنية الجديدة، منها لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء، ولجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات، وذلك على ضوء الأهداف طويلة الأجل للمنظمة.

وعلى هامش الاجتماع، قامت لبنى قاسم، نائب رئيس البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بتعريف أعضاء السلك الدبلوماسي في جنيف بحملة الدكتور عبدالله المندوس كمرشح دولة الإمارات لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للفترة من 2023 حتى 2027، وعقدت عدة لقاءات واجتماعات ثنائية مع مندوبي البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لعدد من الدول وبعثة الاتحاد الاوروبي، حيث شرح لهم المندوس رؤيته المستقبلية وخططه لتطوير آليات عمل المنظمة ودعم الأمن المائي وتطوير منظومة الإنذار المبكر والتي لاقت إشادة وترحيباً واسعين من المندوبين الذين تمنوا له التوفيق والنجاح في حملته الانتخابية.

وخلال مشاركته في جلسات الاجتماع، استعرض الدكتور المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، بصفته رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية عدداً من المواضيع الهامة التي تُمثل أولوية للاتحاد خلال الفترة من 2024-2027 والتي لاقت استحسانًا واسعاً من أعضاء المجلس التنفيذي وتم إدراجها في استراتيجية المنظمة، فضلاً عن ترشيح عضوية أوباياشي ماسانوري من اليابان كممثل الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية في المجلس التنفيذي.

فرصة

قال الدكتور عبدالله المندوس: «تأتي أهمية اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية كونها تمثل فرصة مهمة لتعزيز التنسيق المشترك بين أقاليم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومناقشة التقدم المطرد في تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للمنظمة وخططها المستقبلية على ضوء المستجدات الإقليمية والدولية في مجال الأرصاد الجوية، فضلاً عن الوقوف على الأولويات الإقليمية والدولية بشأن التعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة مع التأكيد على التزامنا المشترك بتطوير علوم الأرصاد الجوية وتقنيات التنبؤ بالطقس لمواجهة تداعيات التغير المناخي».

وأوضح أن دولة الإمارات سوف تستضيف المؤتمر الفني الإقليمي للاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس 2023 في مدينة أبوظبي، وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسة رفيعة المستوى في اليوم الأول تليها جلسات فنية وبحثية عدة في الأيام التالية. وقد تم توجيه الدعوة لجميع سفراء دول الإقليم المقيمين في الدولة لحضور تلك الجلسة والتي ستشكل فرصة مناسبة لتعريف الحكومات وصناع القرار بدعوة الأمم المتحدة لإنشاء أنظمة الإنذار المبكر للجميع والحصول على الدعم اللازم وحشد الموارد المتاحة.