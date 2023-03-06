«الصحفيين الإماراتيين» تنظم منتدى الفكر والثقافة العربية

أبوظبي (وام)

تنظم جمعية الصحفيين الإماراتيين، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، النسخة الحادية عشرة لمنتدى الفكر والثقافة العربية يوم 9 مارس الجاري في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لتحالف مراكز الفكر والثقافة العربية، والتنسيق مع مكتب نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وذلك تحت شعار «التسامح والتعايش السلمي».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر جمعية الصحفيين في أبوظبي، للإعلان عن فعاليات المنتدى، وذلك بحضور محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية مساعد رئيس الاتحاد الصحفيين العرب رئيس اللجنة المنظمة، وفواز أحمد سليمان عضو مجلس الأمناء، الأمين العام لتحالف مراكز الفكر والثقافة العربية.

وأكد محمد الحمادي أن تنظيم الجمعية لهذه الفعالية المهمة يأتي انطلاقاً من الحرص على نشر قيم ومبادئ التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية الراسخة في مجتمع دولة الإمارات بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة.

وقال إن تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي يعد مسؤولية مجتمعية والإعلام شريك أساسي في نشر هذه الثقافة في مجتمعاتنا العربية، مشيراً إلى أن المنتدى يشهد مشاركة نخبة واسعة من المفكرين من مختلف الدول.

وأوضح أن المنتدى يناقش لمدة يوم واحد وعلى مدار ثلاث جلسات، محاور عدة، تشمل قيم التعايش والتسامح في العالم العربي وتأثيرها على مستقبل استقرار وتطور الدولة الوطنية، فضلاً عن دور الحكومات العربية في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين شعوبها، بالإضافة إلى تأثير نشر ثقافة التسامح على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات العربية، مشيراً إلى أن النسخة الحادية عشرة لمنتدى الفكر والثقافة العربية، تشكل فرصة لتبادل الآراء حول كيفية تعزيز قيم التعايش والتسامح في العالم العربي، من خلال دعم المبادرات الإماراتية التي ترعاها قيادة الدولة الرشيدة.

وثمن الحمادي رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الكريمة للمؤتمر، متوجهاً بالشكر إلى تحالف مراكز الفكر والثقافة العربية، ومكتب نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على التعاون مع الجمعية في تنظيم هذا المنتدى.

من جانبه، قال فواز أحمد سليمان إن الدورة الحالية من المنتدى تستعرض دور مبادئ الأخوة الإنسانية وقيم التسامح والتعايش السلمي، وأهميتهما في بناء المجتمعات ورقيها، وأثر هذه القيم على استقرار الدولة الوطنية.

وأوضح أنه تم تنظيم المنتدى في النسخ العشر الأخيرة في كل من دولة الإمارات «نسختان»، ومملكة البحرين «ثلاث نسخ، أحدها افتراضية»، والمملكة المغربية «نسختان»، ونسخة واحدة في كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية.