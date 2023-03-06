«النيابة العامة» تبحث التعاون مع «الاتحادية للموارد البشرية»

أبوظبي (وام)

بحثت النيابة العامة للدولة والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية سبل تعزيز الشراكة والتكامل بين الجانبين لتنمية وتطوير الموارد البشرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، في مقر مكتبه في أبوظبي، مع ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، بحضور المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، وسالم الزعابي القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في النيابة العامة وغريب الكتبي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتناول الاجتماع تعزيز العمل المشترك والتنسيق المستقبلي بين الجهتين، والاستفادة من مشروعات الهيئة ومبادراتها على المستوى الاتحادي كنظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي»، إلى جانب مناقشة متطلبات الموارد البشرية ونظام بياناتي في مكتب الضبط القضائي والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والمكتب.

رؤى

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن عقد هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من توجيهات ورؤى القيادة الحكيمة بالعمل على تعزيز منظومة العمل الحكومي من خلال تنمية الشراكات والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 على صعيد تعزيز مكانة حكومة دولة الإمارات كأفضل حكومة في العالم، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يمثل مرحلة جديدة من التعاون في الشؤون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين ويسهم في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب وضمان سرعة الوصول إلى المعلومات في كافة المجالات، بما يعود بالمنفعة المتبادلة للجانبين. وأشار إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تنمية وتطوير رأس المال البشري في النيابة العامة، ولا سيما في ظل دورها الريادي في توفير أحدث سبل ومصادر التعلم المستمر لموظفي الحكومة الاتحادية، بما يسهم في تعزيز قدرات موظفي النيابة العامة وتنمية مهاراتهم المستقبلية، وتسريع خطط الابتكار، والتحول الرقمي والتميز المؤسسي.