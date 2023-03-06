146 عملية شراء افتراضية للأسماك في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة أن إدارة مجموعة وتطبيق «طازج» الإماراتي تعاملت مع 146 عملية شراء وتسويق للأسماك والأصناف البحرية المختلفة التي تعرض عبر التطبيق، وتوفر خيارات متعددة للمستهلك على مدار 3 أشهر.

وتأتي هذه الخدمة التي تفعل أسواق إمارة رأس الخيمة للأسماك الافتراضية، وتتيح خدمة شراء المنتجات البحرية المحلية وغيرها الواردة من خارج الإمارة، للمستهلكين الراغبين في توفير احتياجاتهم من الأصناف البحرية المتعددة التي تجود بها عمليات الصيد اليومية، وقد لا يستطيع البعض التوجه مباشرة إلى الأسواق وشراء المنتجات. وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في البلدية: إن تطبيق «طازج» إحدى المبادرات التي تم إطلاقها بالتعاون مع إدارة المجموعة والتطبيق مؤخراً، تأتي لتقديم خدمات ذكية وإلكترونية جديدة للمستهلكين تسهل عليهم الاطلاع على المنتجات المعروضة في أسواق السمك الثلاثة العاملة في إمارة رأس الخيمة، وهي سوق رأس الخيمة والمعيريض والدقداقة. وذكرت أن التطبيق يقدم للمستهلكين عملية شراء المنتجات افتراضياً عن بعد عبر الأجهزة الذكية بعد تنزيل التطبيق الذي يسهل التعامل معه، والذي يقدم خيارات مختلفة عن أصناف الأسماك الطازجة بأحجامها المختلفة التي تتوافر بحسب المتاحة في الأسواق، وفقاً لعمليات الصيد وخيارات أخرى، منها في حال الرغبة في تنظيف المنتج، وكذلك معلومات غذائية عن الصنف المراد شراؤه وغيرها.

ولفتت إلى أن التطبيق يقدم كذلك قسماً لعرض الأنواع المختلفة من القشريات، منها الروبيان والحبار واللوبستر وغيرها من الأقسام التي تقدم للمستهلك تجربة جديدة في توفير احتياجاتهم المختلفة من السوق دون عناء التوجه إليه وشراء مستلزماتهم البحرية.