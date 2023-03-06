حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مراكزها الفرعية، حملات توعية تفتيشية على نظافة الأسطح وتركيب الأطباق اللاقطة بالبنايات التجارية تستمر لمدة 5 أيام متتالية، وتستهدف ملاك البنايات التجارية في كافة المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ومراكزها الفرعية، للتوعية بضرورة الحفاظ على المظهر العام للمدينة ونظافة أسطح البنايات وتركيب الأطباق اللاقطة بالشكل الصحيح والآمن.

وتشهد الحملة في الجانب الميداني منها قيام مفتشو البلدية بزيارات ميدانية للعديد من البنايات التجارية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية مدينة أبوظبي لتوعوية الملاك والمسؤولين عن البنايات بضرورة الاهتمام بنظافة الأسطح وعدد الأطباق اللاقطة عليها وتركيبها وتثبيتها بالطرق السليمة التي تضمن ثباتها تحت أي ظروف مناخية من أمطار أو رياح، وذلك للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع من سكان البنايات أو مرتادي الشوارع سواء بالسيارة أو سيراً على الأقدام.