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إنارة شوارع منطقة مصفوت بعجمان

إنارة شوارع منطقة مصفوت بعجمان
7 مارس 2023 01:40

عجمان (الاتحاد) 

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أنجزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مشروع إنارة طرق في منطقة مصفوت، والبالغ تكلفته مليون و900 ألف درهم، بطول 6 كيلومترات، باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة «إل أي دي» التي تسهم بتخفيض استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، في إطار سعي الدائرة لتوفير بنية تحتية متكاملة بكافة مناطق الإمارة. وأوضح سيف غدير الكتبي، مدير إدارة بلدية مصفوت، أن الكفاءات العاملة في إدارة الطرق بالدائرة سعت لإنجاز مشروع الإنارة خلال الفترة الماضية في المنطقة الحيوية، والتي تشهد حركة دؤوبة على مدار الساعة.
وقال إن مشروع إنارة الطرق الداخلية في المناطق السكنية، يلبي احتياجات السكان والزوار.

مصفوت
الإمارات
عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
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