«الأمين» و«تنمية المجتمع»: نشر الوعي بالتلاحم الاجتماعي

دبي (وام)

وقعت خدمة الأمين وهيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية لتطوير التعاون بين الطرفين، وزيادة مساهمة أفراد المجتمع بشكل إيجابي في مجال الأمن والتنمية الاجتماعية. وتنطلق الاتفاقية التي وقعها عمر الفلاسي المشرف العام لخدمة الأمين، وحريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، من خطط التعاون الاستراتيجي للطرفين المرتكزة إلى أهمية الدور الوقائي وروح المبادرة والحس الأمني لدى أفراد المجتمع للحماية من مختلفة العوامل والظواهر التي تؤثر على استقراره وسلامته.

وتتمحور الاتفاقية حول أهمية توعية سكان إمارة دبي بضرورة المساهمة الإيجابية في قطاعي الأمن والتنمية ونشر الوعي بمفاهيم التلاحم الاجتماعية والهوية الوطنية، علاوة على إيجاد قنوات تواصل مباشرة بين الطرفين لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر.

وبموجب الاتفاقية، تبلغ خدمة الأمين هيئة تنمية المجتمع بشأن أي إساءة أو إهمال أو انتهاك يتعلق بحقوق الأطفال، وتتعاون مع الهيئة في متابعة الحالات لضمان توفير أفضل صور الحماية للأطفال والاستجابة بشكل مناسب لكل حالة.

كما يتبادل الطرفان الإحصاءات والتقارير حول بلاغات الإساءة والإهمال والاستغلال لكل من الأطفال وأصحاب الهمم وكبار السن ويتبادلان الاقتراحات البناءة التي من شأنها المساهمة في تحسين حماية هذه الفئات.

وأكد عمر الفلاسي أهمية التعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي لما له من عوائد إيجابية تتمثل في تعزيز الهوية الوطنية، وتفعيل دور المواطنين في المساهمة في نشر التوعية، وتعزيز التلاحم الاجتماعي بين قاطني المناطق المختلفة وتكثيف الحملات وبرامج التوعية لتصل إلى مختلف شرائح المجتمع ورفع الحس الأمني من خلال نشر الثقافة الأمنية، وتعمل الشراكة بين خدمة الأمين وهيئة تنمية المجتمع على خلق قنوات اتصال مباشرة لتلقي البلاغات بسرية تامة تضمن المحافظة على هوية أصحابها وتحقيق كل ما يخدم أفراد المجتمع والحفاظ على الأمن والأمان.

وقال حريز المر بن حريز، إن خدمة الأمين تشكل أحد أهم شركائنا لدعم المجتمع، لا سيما فيما يتعلق بالحملات وبرامج التوعية المتعلقة بالأمن والسلامة والمسؤولية الفردية والجماعية التي تنعكس بشكل مهم ومباشر على المجتمع بشكل عام وعلى الفئات الأكثر عرضة للضرر بشكل خاص. وأضاف: إن تعاون هيئة تنمية المجتمع مع خدمة الأمين ضمن عدد من المسارات المتوازية تتضمن التوعية والوقاية إضافة إلى الحماية المباشرة وتستضيف مجالس أحياء إمارة دبي التابعة للهيئة برامج توعية وفعاليات شاملة لترسيخ الوعي الأمني لدى الأهالي، وتعزيز مفاهيم الهوية الوطنية والتلاحم الاجتماعي، وستساهم هذه الاتفاقية في تطوير قنوات التواصل الفعالة لحماية ودعم أفراد المجتمع.