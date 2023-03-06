«أسرية استشاري الشارقة» تستعرض سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية

الشارقة (وام)

استعرضت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في اجتماع لها نتائج اجتماعها مع رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومعاونيه والنتائج والمرئيات الخاصة بأعمال الدائرة وأبرز التوصيات التي تدعم خططه وما تقوم به من إعداد للبيانات والأرقام الإحصائية وتبادلها مع المؤسسات ذات الصلة استجابة لرؤيتها في تطوير العمل الإحصائي.

ويأتي الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في سياق إعداد عدد من المحاور والأسئلة والمقترحات التي سيتم طرحها على دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية خلال جلسة المجلس التي ستعقد في 16 من مارس الحالي ضمن أعمال المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر لمناقشة سياسة الدائرة.

وفي ختام الاجتماع الذي ترأسه جاسم جمعة المازمي مقرر اللجنة، أقر الحضور صياغة عدد من الأسئلة والمقترحات التي سيتم العمل على طرحها خلال وقائع الجلسة والتي ستهدف إلى تعزيز أعمال دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية فيما تتولاه من أدوار متواصلة في تطوير كل من النظام الإحصائي والبيانات الإدارية في إمارة الشارقة، إضافة لتحديث المعطيات الوصفية وفق المعايير العالمية وبما يتناسب مع توجهات تطوير النظام الإحصائي.