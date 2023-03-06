افتتاح معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

افتتح اللواء الركن فيصل محمد الشحي، قائد قيادة الإمداد المشترك في وزارة الدفاع، أمس، فعاليات الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الذي تنظمه وزارة الدفاع، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالتعاون مع شركة إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في «إندكس القابضة».

وقام اللواء الركن فيصل محمد الشحي بجولة في أرجاء المعرض، رافقه خلالها الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس «إندكس القابضة»، وعدد من ضباط القوات المسلحة، حيث تفقد الأجنحة المشاركة، واطلع على أبرز الفرص الوظيفية المتاحة للزوار، إضافة إلى التسهيلات التي يقدمها المعرض بدعم من وزارة الدفاع لخريجي الخدمة الوطنية.

وأكد اللواء الركن فيصل محمد الشحي أهمية تنظيم مثل هذه المعارض التي تعكس مسؤولية واهتمام دولة الإمارات بأبنائها من مجندي الخدمة الوطنية، وتتيح قنوات الاتصال مع المؤسسات التعليمية والشركات التي تبحث عن مرشحين مؤهلين للعمل. ولفت إلى أن عدد زوار المعرض المسجلين من مجندي الخدمة الوطنية للعام الحالي تخطى الأعداد المسجلة في السنوات الماضية، ما يثبت نجاحه ومساهمته الفعالة في توفير الوظيفة الملائمة لزواره من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، والجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص.

ويضم المعرض أكثر من 50 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة تمثل 15 قطاعاً مختلفاً، وتسعى هذه المؤسسات والشركات إلى تقديم الدعم والتشجيع لأكثر من 12000 مواطن إماراتي، من بينهم خبراء مهنيون وخريجون جدد. ويتيح المعرض للشركات المجال لبناء قاعدة بيانات قوية تضم ملفات مجندي وخريجي الخدمة الوطنية لفرص التوظيف المستقبلية. ويعتبر المعرض حلقة وصل بين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية والجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، ويوفر الفرصة لأبناء الوطن لكسب مهارات جديدة والانخراط في سوق العمل، إيماناً من قيادة دولة الإمارات بشبابها، وتوفير فرص العمل والتعليم لهم وتطوير قدراتهم، باعتبارهم محور رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، الرامية إلى خدمة الوطن في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية.

كما يشمل معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية هذا العام 24 ورشة عمل، تهدف إلى توسيع مهارات ومعارف مجندي الخدمة الوطنية وخريجيها، وتدريبهم، وصقل مهاراتهم، إضافة إلى تقديم النصائح اللازمة لاجتياز مقابلات العمل، كما يقدم المعرض للجهات المشاركة فرصة لتعريف مجندي وخريجي الخدمة الوطنية بامتيازات العمل في هذه المؤسسات، وكيفية اختيار المسار الوظيفي المناسب.

وقال مشاركون في معرض مجندي الخدمة الوطنية، إنه يساعد في استقطاب مجندي الخدمة الوطنية الباحثين عن عمل يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، ويناسب تخصصاتهم المهنية التي تتطلبها طبيعة الأعمال المختلفة في كل بيئة وميدان. وقالوا إنهم يشاركون فيه لمساعدة مجندي الخدمة الوطنية على اختيار الوظيفة الأمثل لكل منهم، وبحسب الشهادة العلمية التي تؤهلهم لسوق العمل.

وقال العقيد الدكتور منصور حسن البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالقيادة العامة بشرطة دبي: «لدينا إيمان كامل بتمكين المواطنين ودعمهم في مختلف الوظائف الأمنية والشرطية، حيث وفرت شرطة دبي عبر منصة التوظيف الذكي مجموعة من الوظائف في القطاع الشرطي».

بدوره، قال جاسم محمد المرزوقي من شركة «ستراتا»: «إن مشاركتنا في معرض مجندي الخدمة الوطنية تأتي لمشاركتهم في رحلة البحث عن الوظيفة المناسبة، وكذلك تعريفهم بمستجدات سوق العمل، وذلك عن طريق توفير ورش عمل ونصائح وإرشادات»، متمنياً التوفيق والسداد لمجندي الخدمة الوطنية في الحصول على عمل يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

ومن جانبه، قال سلطان البريكي من أكاديمية ربدان: «نشارك في المعرض لاستقطاب الكفاءات الإماراتية للدراسة في أكاديمية ربدان في البرامج الأكاديمية أو حتى في الدورات التدريبية للأكاديمية».

وقال فرحان المري، مدير المشاريع في بوابة الإمارات للخدمات الأمنية: «نشارك في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية، وذلك لاستقطاب الشباب الإماراتي للالتحاق بالعمل الخاص»، لافتاً إلى الشركة لديها مشاريع مع العديد الجهات الحكومية المتعاقدة معها.

وأعرب عن ترحيب الشركة بمجندي الخدمة الوطنية ممن أنهوا دراستهم في الثانوية العامة. وقال إن من شروط الالتحاق للعمل بالبوابة حصول المتقدم أو المتقدمة للعمل على نسبة 4 في مستوى اللغة الإنجليزية في اختبار «الآيلتس». يذكر أن الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية تحظى بدعم العديد من الشركاء وجهات الرعاية.

تمكين الكوادر الوطنية

قالت نورة الكعيبي، مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن الهدف من المشاركة هو تمكين الكوادر الوطنية الشابة، للعمل ضمن فريق وزارة الطاقة والبنية التحتية، وقالت: «نسعى لتمكين الشباب الإماراتي، ورفع مستويات التوطين».