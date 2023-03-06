حضور لافت لمؤسسات التعليم العالي في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية

أبوظبي (وام)

سجلت مؤسسات التعليم العالي الوطنية والخاصة، حضوراً لافتاً في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023 الذي تنظمه وزارة الدفاع، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، مقدمة فرصاً وظيفية متنوعة إلى جانب عدد كبير من البرامج الدراسية في مختلف التخصصات. وأكد ممثلو عدد من مؤسسات التعليم العالي، أن مشاركتهم في المعرض تمثل واجباً وطنياً تجاه مجندي الخدمة الوطنية، وتجسد مدى الحرص على مستقبلهم، سواء من خلال استقطابهم للدراسة أو من خلال منحهم فرص التوظيف. وقالت الدكتورة سميرة عبدالرحمن الملا، مدير إدارة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تركز خلال مشاركتها في المعرض على تعريف مجندي الخدمة الوطنية بمجموعة أساسية من خدماتها، ومنها الابتعاث إلى الخارج للطلبة الراغبين في إكمال دراستهم العليا في جامعات وكليات خارج الإمارات، وخدمة معادلة الشهادات، سواء الجامعية أو الثانوية العامة، إضافة إلى توفير الإرشاد اللازم حول متطلبات والتزامات الالتحاق بالتعليم الجامعي. وأوضحت الملا أن المعرض يوفر منصة مهمة للتعريف بالفرص الوظيفية التي تتيحها الوزارة بالنسبة لمجندي الخدمة الوطنية، حيث يقدم جناح الوزارة في المعرض كافة أوجه الدعم والإرشاد حول كيفية التقدم لهذه الوظائف، والمؤهلات والشروط الواجب توافرها في مقدم طلب التوظيف. بدورها، توفر كليات التقنية العليا خلال مشاركتها في المعرض تعريفاً ببرامجها لطلبة الخدمة الوطنية الراغبين في مواصلة دراستهم، مع التركيز على البرامج والتخصصات الحيوية التي تتطلبها التنمية الاقتصادية بالدولة، إضافة إلى التعريف بامتيازات الدراسة في الكليات، وعرض لجانب من المشروعات الطلابية المتميزة. وأوضح أحمد الملا، مدير إدارة النجاح والحياة الطلابية، أن كليات التقنية العليا تشارك سنوياً في معرض مجندي الخدمة الوطنية، لأن ذلك يمثل لها التزاماً ومسؤولية تجاه هذه الشريحة من الشباب الذين تحرص الكليات على استقطابهم للدراسة لديها.

من جهتها، قالت وفاء الكثيري، المدير التنفيذي للموارد البشرية في جامعة خليفة، إن المعرض يمثل فرصة لاطلاع مجندي الخدمة الوطنية على مجموعة الوظائف التي يمكن الحصول عليها في الجامعة التي تنتهج سياسة داعمة للتوطين ضمن قطاعاتها الوظيفية كافة.

ولفتت الكثيري إلى برنامج «الخريج الجامعي المتدرب» في الجامعة الذي يعمل على تدريب أي موظف جديد لدى الجامعة، وتزويده بالمهارات والخبرات اللازمة كافة قبل مباشرة العمل الفعلي. وأوضحت أن جناح جامعة خليفة المشارك في المعرض يوفر معلومات شاملة لمجندي الخدمة الوطنية حول مختلف البرامج الأكاديمية في مستوى البكالوريوس والدراسات العليا التي تقدمها الجامعة لطلبتها، والمزايا التي يحصلون عليها. بدورها، استعرضت جامعة العين خلال مشاركتها في المعرض برامجها الأكاديمية التي يبلغ عددها 22 برنامج بكالوريوس، و8 برامج ماجستير.

وأكد رامي كايد، مدير وحدة استقطاب وتواصل الطلبة، أن مشاركة الجامعة في المعرض تهدف إلى استقطاب مجندي الخدمة الوطنية، وإتاحة الفرصة لهم لتلقي تعليم عالي الجودة.