اليوم .. انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

دينا جوني (دبي)

تنطلق اليوم الثلاثاء امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2022-2023 للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في جميع مسارات المدرسة الإماراتية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة. ويؤدي الطلبة الامتحان الكتابي لمادة اللغة الإنجليزية، يليه الامتحان الكتابي لمادة اللغة العربية يوم الأربعاء، على أن تُستكمل الامتحانات يوم الاثنين المقبل في 13 مارس.

ويؤدي طلبة «الثاني عشر» في مسارات النخبة والمتقدّم والعام والتطبيقي امتحان اللغة الإنجليزية إلكترونياً داخل المدرسة، على أن يؤديها الطلبة من الخامس إلى الحادي عشر ورقياً.

أما امتحان اللغة العربية، فسيؤديه طلبة «الثاني عشر» بالإضافة إلى الطلبة من الخامس إلى الحادي عشر من جميع المسارات ورقياً داخل المدرسة.

ولا يوجد امتحان مركزي لطلبة الصفين الأول والثاني، على أن تطبّق إجراءات التقييم التكويني والختامي في جميع مواد المجموعة «أ» النظرية من قبل المعلم. أما امتحانات نهاية الفصل الثاني لطلبة الصفين الثالث والرابع، فستمتد من 20 إلى 23 مارس، في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والمنهج المتكامل، وستكون الامتحانات مرقية بالكامل.

ولفتت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى أن الجزء الكتابي من امتحان مادتي العربية والإنجليزية لصفوف الثاني عشر ستطبق في مدرسة الطالب. وستكون مسؤولية رصد وتصحيح الجزء الكتابي من امتحانات «الثاني عشر» في مواد اللغة العربية والرياضيات والفيزياء، منوطة بمركز تقدير الدرجات، فيما تصحح امتحانات اللغة الإنجليزية لصف الثاني عشر والمواد الكتابية للصفوف من الخامس إلى الحادي عشر، من قبل المعلم.

وسبق أن طبّقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الاختبارات التجريبية في المدارس الحكومية بدءاً من يوم الثلاثاء 28 فبراير لغاية يوم الجمعة في الثالث من مارس.

وأوضحت المؤسسة أن الاختبارات التجريبية هدفها تدريب الطلاب والكادر الإداري على التحديثات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتأكّد كذلك من جاهزية النظام الإلكتروني، لافتة أن الاختبار تدريبي وغير إلزامي للطلبة. وحددت «تعليم» الفترة الزمنية لأداء الاختبار 30 دقيقة، ويمكن لإدارة المدرسة تحديد الحصة التي سينفّذ خلالها الاختبار، بما يضمن استمرارية اليوم المدرسي.

4 مواد دراسية

استهدفت الاختبارات التجريبية أربع مواد دراسية، هي اللغة الإنجليزية (إلكتروني كتابي) لطلبة صفوف الثاني عشر للمسارات كافة العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي، والعلوم (ورقي وإلكتروني) لصفوف السادس والسابع للمسارين العام والنخبة، واختبار ورقي وإلكتروني في مادة الفيزياء لصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر للمسارين العام والمتقدم، واختبار ورقي وإلكتروني في مادة الرياضيات لصفوف الخامس والثامن والتاسع لمسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي.