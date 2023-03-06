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إعلان أسماء الفائزين بمجال «خليفة العالمية للتعليم المبكر» مايو المقبل

إعلان أسماء الفائزين بمجال «خليفة العالمية للتعليم المبكر» مايو المقبل
7 مارس 2023 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية بدء فرز طلبات المرشحين لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي طرحته الجائزة لأول مرة على مستوى العالم، بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات العلمية والتطبيقية في رعاية الطفولة المبكرة، وذلك عبر فئتين هما فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس، وسيتم إعلان أسماء الفائزين في مايو المقبل.
وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن عملية فرز الطلبات تتم في إطار شامل من الموضوعية والشفافية من قبل لجنة الفرز التي تضم في عضويتها عدداً من المتخصصين، بحيث يتم تحويل طلبات المرشحين وفقاً للمعايير إلى اللجنة المانحة تمهيداً لإتمام عملية التحكيم والتقييم للأعمال المرشحة.
وقالت العفيفي: إن اللجنتين المانحة وفرز الطلبات عقدتا اجتماعاً بحضور رئيس اللجنة المانحة الدكتور ستيفن بارنيت، مؤسّس ومدير مُشترك لـ«المعهد الوطني للتعليم المُبكر» وعضو مجلس حكام المعهد، وأستاذ التربية بجامعة «روتجرز» في الولايات المتحدة الأميركية، وأعضاء اللجنة المانحة، ولجنة الفرز، ومستشار مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر تم فيه استعراض فيه آليات ومعايير فرز الطلبات المقدمة للجنة، خاصة في ضوء التقنيات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، والتي تم من خلالها استقبال طلبات المرشحين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن لجنة الفرز ستواصل العمل في دراسة مدى استيفاء طلبات المرشحين للمعايير المطلوبة لكل فئة من الفئتين المطروحتين، وتحويل الطلبات المستوفاة إلى لجنة.

جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر
الإمارات
جائزة خليفة التربوية
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