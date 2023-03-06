هزاع المنصوري: سلطان النيادي يخضع لفترة راحة للتأقلم على بيئة انعدام الجاذبية

آمنة الكتبي (دبي)

قال هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي إن سلطان النيادي يخضع لفترة راحة لمدة أسبوع للتأقلم على بيئة محطة الفضاء الدولية والتي تنعدم فيها الجاذبية، مبيناً أن انعدام الجاذبية يؤثر على رواد الفضاء بطريقة مختلفة حيث يشعر الرواد بالدوار والغثيان، موضحاً أن هناك أدوية يتم تناولها لمعالجة هذ الأمر، جاء ذلك أمس خلال المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023 النسخة السابعة عشرة ، أحد أبرز الأحداث الفضائية الرائدة عالمياً، وذلك في المركز التجاري بمدينة دبي .

و انطلقت في دبي أمس فعاليات النسخة الـ 17 من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023 (SpaceOps 2023)، للمرة الأولى في العالم العربي، وهو أحد أبرز الأحداث العالمية المعنية بقطاع الفضاء، ويستضيفه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنسيق عمليات المهمات الفضائية وأنظمة البيانات الأرضية، خلال الفترة من 6 - 10 مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

مشاركون في فعاليات المؤتمر (تصوير: أفضل شام)

حضر انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الذي يقام هذا العام تحت شعار «نستثمر في الفضاء من أجل إنجازات تتخطى الأرض»، حمد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، ويوسف حمد الشيباني، نائب رئيس المركز، وعلي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في مجال الفضاء وأعضاء السلك الدبلوماسي. ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 1000 مشارك من المهتمين والمتخصصين، وأكثر من 25 من الرعاة الدوليين، وعدد من العارضين،

وقال هزاع المنصوري إن الدكتورة حنان السويدي حالياً تتابع الحالة الصحية بشكل يومي لسلطان النيادي، بالإضافة إلى متابعة تأثير انعدام الجاذبية ونقل السوائل إلى الرأس والذي يسبب الصداع، موضحاً خلال الأسبوع الجاري يقوم رواد الفضاء الطاقم كرو 5 بتسليم الطاقم كرو 6 والذي يضم سلطان النيادي جميع المهام والتعرف على كيفية عمل الأجهزة.

وبين أن سلطان سيقوم مع فريق المهمة بصيانة المحطة والعمل على استدامتها، كما سيقوم بعدة تجارب علمية على متن محطة الفضاء الدولية، حيث سيقوم بإجراء أبحاث متخصصة عن رقائق الأنسجة الخاصة بوظائف القلب والدماغ.

وتابع تليها اختبارات علم ما فوق الجينات، الذي يتطرق إلى عملية التغيير في نشاط الجين، والتي سيتم إجراؤها في مختبر كولومبوس، وصولاً للاختبار الثالث الخاص بـبيولوجيا النبات، الذي يساعد في فهم نمو النباتات بالفضاء، بينما سيتم ذلك في مختبر حديقة فيجي، وهي وحدة بناء حياة النبات بالمحطة الدولية.

وأضاف كما سيجري النيادي مع رواد فضاء طاقم «سبيس إكس كرو 6» أكثر من 200 تجربة علمية خلال مهمتهم، فضلاً عن 19 دراسة علمية خاصة به سينفذها سلطان بالتعاون مع وكالات الفضاء العالمية، وقال تستهدف الأبحاث العلمية التحضير للاستكشاف البشري خارج مدار الأرض المنخفض، ومن ثم الاستفادة من نتائجها في مختلف علوم الحياة على الأرض، وتشمل التجارب دراسات حول كيفية احتراق مواد معينة في الجاذبية الصغرى، وأبحاث رقائق الأنسجة حول وظائف القلب والدماغ والغضاريف، واستقصاء سيجمع عينات ميكروبية من خارج المحطة الفضائية.

وتابع المنصوري كما وتدربنا أنا وسلطان النيادي على عدة تدريبات منها تحت الماء لمحاكاة السير في الفضاء، وعلى طائرة t-38 jet. كما تدربنا على استخدام بدلة السير في الفضاء، وذراع روبوتية، وتدريبات التعامل مع سيناريوهات محتملة للطوارئ.

وأضاف يحصل رواد الفضاء على إجازة لمدة يومين خلال الأسبوع، كما ويمكنهم التواصل مع الأهل وممارسة هواياتهم وممارسة الرياضة حيث تضم محطة الفضاء الدولية أجهزة رياضية كجهاز المشي والركض والأوزان، والتي تساعد على اللياقة البدنية والتغلب على تأثير انعدام الجاذبية.

بدوره قال المهندس عدنان الريس مدير مهمة طموح زايد تم إعداد جدول عمل متكامل لمدة 6 أشهر لسلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، بالتعاون مع شركائنا في وكالة ناسا ووكالات الفضاء الأخرى، موضحاً أنه خلال الفترة الحالية يتم تعريف سلطان وطاقم كرو 6 على أنظمة الأمن والسلامة في محطة الفضاء الدولية، موضحاً أنه خلال الفترة القادمة سيقوم سلطان بإجراء واجباته ومهامه والتي تتمثل في إدارة العمليات وإجراء التجارب العلمية وتجهيز الاتصال المباشر مع الطلاب في الجامعات.

وتابع بأنه يعمل ضمن مهمة طموح زايد 2 فريق إدارة العمليات الذي يضم 20 مهندساً، حيث يقوم بعمليات التخطيط والمتابعة وتنفذي المهام واستقبال المعلومات من سلطان النيادي، كما يعمل الفريق العلمي والمختص في وضع الأهداف والخطط العلمية، بالإضافة إلى التجارب العلمية ومشاركة المجتمع العلمي، كما يضم فريق تطوير المحتوى التعليمي والذي يقومون بتنظيم الورش التعليمية.

ناسا: برنامج الفضاء الإماراتي طموح

قال المهندس بدري يونس نائب المدير المساعد في وحدة الاتصالات والملاحة الفضائية في وكالة ناسا إن برنامج الفضاء الإماراتي طموح ويعمل وفق خطة مدروسة، مشيراً إلى مدى أهمية مهمة سلطان النيادي والتي تمتد إلى 6 أشهر.

وقال إن دولة الإمارات نجحت في مشروع مسبار الأمل وكذلك ننتظر نتائج المستكشف راشد الذي سيجوب القمر خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن مشاريع دولة الإمارات ليس لها حدود حيث تسعى إلى بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليار كيلومتر تصل خلالها كوكب الزهرة وسبع كويكبات ضمن المجموعة الشمسية وتنفذ هبوطاً تاريخياً على آخر كويكب ضمن رحلتها التي تستمر خمس سنوات.