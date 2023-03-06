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«ملامسة قلب أم» مبادرة في شرطة دبي

«ملامسة قلب أم» مبادرة في شرطة دبي
7 مارس 2023 01:41

دبي (الاتحاد)

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شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، واللواء أستاذ دكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، وعدد من مديري الإدارات العامة، العرض الأول لفيلم التخريج لعام 2023، ومبادرة «ملامسة قلب أم»، في سينما روكسي دبي هيلز، والتي تحتفي بأسر الخريجين، تقديراً وعرفاناً بجهودهم، والتي أثمرت عن تفوق أبنائهم الخريجين من أكاديمية شرطة دبي.
وتضمن الحفل مبادرة «ملامسة قلب الأم»، الهادفة إلى إبراز دور الأم في بناء أجيال جديدة من قادة المستقبل، وتعزيز التقدم المجتمعي استناداً إلى أسمى قيم التسامح والسلام والانفتاح والتعايش التي تقوم عليها دولة الإمارات.

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