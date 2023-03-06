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«القمة الشرطية العالمية» تنطلق اليوم بدبي

«القمة الشرطية العالمية» تنطلق اليوم بدبي
7 مارس 2023 01:40

دبي (الاتحاد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، والتي تنعقد من 7 وحتى 9 من شهر مارس، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، في مركز دبي التجاري العالمي. وتعد القمة الشرطية العالمية الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان. وتأتي النسخة الثانية من القمة الشرطية العالمية لتستكمل النجاح الذي حققته القمة في نسختها الأولى. وتطمح شرطة دبي لأن تكون القمة نموذجاً عالمياً رائداً لتطوير منظومة العمل الشرطي والأمني في العالم، وضمان مواكبتها لمختلف المتغيرات والتقنيات المستحدثة والمبتكرة، وذلك لتعزيز سبل مكافحة الجرائم محلياً ودولياً، والمساهمة في تطوير الكوادر البشرية الشرطية وفق المتطلبات المستجدة، خاصة وأن القمة تفسح المجال لتبادل المعلومات بين الأجهزة الشرطية المختلفة، للوصول إلى حلول ومخرجات لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة. كما تعد القمة الشرطية العالمية منصة عالمية تخصصية رائدة لكل العاملين في المجالات الشرطية والأمنية ووكالات إنفاذ القانون، بتمكينها المشاركين والمهتمين من تعزيز قنوات التواصل بين كافة الأجهزة الأمنية من مختلف أنحاء العالم، واستعراض أحدث التجارب الأمنية والتقنية المتخصصة، هذا إلى جانب تمكين الزوار من استكشاف التقنيات والأدوات والخدمات المتطورة لدى أكثر من 250 عارضاً، والعديد من ورش العمل والفعاليات المتخصصة المصاحبة للقمة.

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