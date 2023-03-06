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شرطة أبوظبي تعزز ثقافة المعرفة

ناصر الساعدي
7 مارس 2023 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مبادرة «بلمسة.. كلنا نقرأ»، ضمن فعاليات «شهر القراءة»، وفي إطار مبادراتها التي تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة بين فئات المجتمع كممارسة مستدامة، ورفع مستويات الثقافة المجتمعية، وتبني القراءة لما لها من دور حيوي في توسيع المعارف، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.
وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أهمية ابتكار برامج ومبادرات تهتم بنشر ثقافة القراءة، والاطلاع المستمر على الإنتاج الثقافي والمعرفي بمختلف اللغات والمجالات المعرفية، وغرس عادة القراءة لدى الأطفال والشباب، لافتًا إلى دور الاطلاع المستمر في توسيع مدارك الإنسان وتهيئته للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الحضارية الشاملة، وتعزيز مستويات الوعي والسلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع.
وأوضح أن المبادرة تتيح للقارئ الاستفادة من ملخصات مجموعة قيمة من الكتب في مجالات متنوعة بطريقة مبتكرة عبر مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة من خلال مسح QR Code بالهاتف الذكي والمتوافر في أماكن مختلفة منها أسطح المكتب لأجهزة الحاسب الآلي على الشبكة الداخلية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفي المصاعد والاستراحات والمكتبات المتوافرة في المراكز الشرطية.
وأضاف أن المبادرة ستتواصل على مدار العام، وستوفر ملخصات لعدد 30 كتاباً في المجالات الأدبية والعلمية والاجتماعية بمعدل 5 كتب كل شهر لنشر المعرفة، والتشجيّع على القراءة كممارسة يومية تنمي وتحفز القدرات الفكرية واللغوية.
ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ «شهر القراءة» المتمثلة في الحفاظ على إنجازات الدولة الثقافية والمعرفية، واستدامة جهود مؤسسات الدولة في ترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع.

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