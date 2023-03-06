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«شرطة دبي» تستعرض الربط الإلكتروني للمخالفات المرورية

«شرطة دبي» تستعرض الربط الإلكتروني للمخالفات المرورية
7 مارس 2023 01:40

دبي (الاتحاد)

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بحث العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مع وفد من التنسيق المروري برئاسة العقيد الدكتور عبدالله محمد الكعبي، نائب مدير الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية، وحضور المهندس عبدالله علي آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة التراخيص بهيئة الطرق والمواصلات، تعزيز أوجه التعاون المشترك بين شرطة دبي والتنسيق المروري وهيئة الطرق والمواصلات. وأشاد العميد جمعة بن سويدان، بالتعاون المتميز بين شرطة دبي والتنسيق المروري بوزارة الداخلية وكذلك هيئة الطرق والمواصلات، وسعيهم الدؤوب لتعزيز مبدأ الشراكة وتكاتف الجهود، من أجل توفير أعلى درجات الأمن والأمان لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، مؤكداً بأن التنسيق بين الجهات ذات الصلة في مختلف المجالات الأمنية من تبادل للمعلومات والخبرات والدورات المتخصصة في جميع المجالات، أثمرت بالعديد من الإنجازات وساهمت في الحفاظ على مكتسبات الدولة. واستعرض العميد جمعة بن سويدان، خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بالربط الإلكتروني للمخالفات المرورية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
المخالفات المرورية
جمعة بن سويدان
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