150 مليون درهم تستهدف «دار البر» إنفاقها خلال حملتها الرمضانية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جمعية دار البر، عن إطلاق حملتها الرمضانية، التي تستهدف إنفاق وجمع 150 مليون درهم يستفيد منها نحو مليون شخص من الصائمين والمحتاجين حول العالم خلال الشهر المُبارك، تحت شعار «رمضان... بكم يكتمل الخير».

وأشارت إلى أنها قررت تنفيذ حزمة مُتكاملة تضم 16 مشروعاً ومُبادرة خيرية وإنسانية متنوعة في 35 دولة حول العالم وداخل الدولة خلال شهر رمضان.

كما أعلنت الجمعية، أنها قدمت 7 ملايين درهم حتى الآن لدعم ومساعدة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا الذي ضرب البلدين في السادس من فبراير الماضي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الهلال الأحمر، لافتة إلى أن هذا المبلغ منه تبرع بقيمة مليوني درهم لتوفير سلال غذائية، بالإضافة إلى المواد العينية التي تم جمعها من المتبرعين والمحسنين من ملابس وبطانيات وغيرها من المستلزمات الضرورية.

وكشفت الجمعية، عن أنها تعتزم تنفيذ حزمة من «المشاريع النوعية»، وهي مشاريع مستدامة مرتبطة بمرحلة ما بعد الكوارث الطبيعية، حيث سيتم العمل على المساهمة في تسكين المتضررين من الزلزال، وتوفير عدة مخابز لإنتاج الخبز للفئات المحتاجة والمتضررة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية أمس الاثنين، بمقرها في شارع الشيخ زايد بدبي، بحضور الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعُضو المُنتدب لـ«دار البر»، ويوسف القصير، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية، والدكتور هشام الزهراني، مدير إدارة الزكاة والخدمة الاجتماعية.

سقف الطُموح

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعُضو المُنتدب لـ«دار البر»، إن حملة الجمعية لهذا العام رفعت سقف طُموحاتها ومُستهدفاتها بصورة نوعية وكمية كبيرة لدعم الصائمين والمُحتاجين والفقراء وذوي الدخل المحدود والأيتام والمرضى والأرامل وغيرهم.

وأضاف: «مشاريع الجمعية تضم 16 مشروعاً رمضانياً ومُبادرة خيرية إنسانية ومُجتمعية، منها 4 مشاريع ومُبادرات موسمية، هي مشروع إفطار الصائمين، الذي يستفيد منه 240 ألف شخص بمعدل 8 آلاف وجبة توزع يومياً على الصائمين داخل الدولة، بتكلفة بلغت 3 ملايين درهم، و60 ألف خارجها، بتكلفة إجمالية قدرُها 1.035.000 درهم ليكون إجمالي الميزانية المخصصة للمشروع 4 ملايين و35 ألف درهم».

وأشار إلى مُبادرة تقديم كسوة العيد لـ 6969 مُحتاجاً ويتيماً، بقيمة مليون و288 ألف درهم، ومشروع زكاة الفطر، لصالح 125.000 ألف مُستحق، بتكلفة 2.500.000 مليون، بجانب مشروع المير الرمضاني بتكلفة إجمالية بلغت مليونين و500 ألف درهم يستفيد منها 10400 مستفيد خلال موسم رمضان.

خيرٌ وعطاء

ووفقاً للمهيري، تشتمل الباقة الرمضانية، الحافلة بالخير والعطاء، على 12 مشروعاً آخر ومُبادرات مُتنوعة، يتم طرحها على أهل الخير والإحسان، بهدف جمع التبرعات لها خلال موسم رمضان، ومنها المشروع السنوي «الزكاة» المُستمر على مدار العام، بميزانية تصل إلى 65 مليون درهم، وتُنفق ضمن مصارف الزكاة الشرعية الثمانية.

وأشار إلى توفير سلال الغذائية بقيمة إجمالية 4 ملايين درهم، دعم المنكوبين من الزلازل، بقيمة 10 ملايين درهم، وبناء المساجد، بقيمة 10 ملايين، وعلاج المرضى الفقراء، بقيمة 10 ملايين، وطباعة المصاحف، بقيمة 10 ملايين، ودعم التعليم، بتكلفة 3 ملايين، وبناء 3 قُرى نموذجية، بـ 12 مليون درهم، وكفالة الأيتام، بنحو 500 ألف درهم، ودعم الغارمين، بمبلغ 3 ملايين، وحفر الآبار الارتوازية، 10 ملايين، ودعم الأسر المُنتجة، 5 ملايين درهم.

مُبادرات جديدة

قال يوسف القصير، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية دار البر، إن حزمة المشاريع الرمضانية الخيرية، التي تتبناها وتُطلقها «دار البر» هذا العام، تضم أفكاراً ومُبادرات نوعية جديدة، منها: مبادرة إفطار عائلة وإفطار قرية بأكملها خارج الدولة، ووقف للإفطار في الخارج، بجانب المشروعين الموسمين التقليديين خلال الشهر المبارك، وهما إفطار الصائم داخل الإمارات وخارجها.

وأشار إلى توزيع كسوة العيد و«المير الرمضاني»، المُكون من المواد الغذائية التموينية الرئيسة، استعداداً للشهر الكريم، على الفُقراء والمُستحقين داخل دولة الإمارات وعدد من دول العالم، التي تعمل جمعية دار البر في نطاقها، بالتعاون والتنسيق مع شُركائها الاستراتيجيين هُناك. بدوره، أفاد الدكتور هشام الزهراني، مدير إدارة الزكاة والخدمة الاجتماعية بجمعية دار البر، أنه سيتم تخصيص كسوة خاصة للعيد لصالح شريحة الأيتام، ممن تكفلهم الجمعية وترعاهم، عبر تبرعات وصدقات المُحسنين من عُملائها. وأفاد بأن الجمعية تستنفر هذا العام كافة طواقمها وفرق عملها وإمكاناتها المادية واللوجستية وخبراتها الإدارية والعلمية والإنسانية، المُتراكمة على مدار نحو 44 عاماً، في سبيل نجاح استثنائي تاريخي لحملة رمضان هذا العام، وتحقيق أهدافها الخيرية المُجتمعية، ودعم الصائمين والمنكوبين والفقراء والمُحتاجين وتلبية احتياجاتهم، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية والأزمة الإنسانية الحادة في المنطقة والعالم، والتي خلَّفها الزلزال في سوريا وتُركيا.