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الإمارات

«الهلال الأحمر» تنظم أول معرض للأسر المنتجة في القوع

مشاركات في معرض الأسر (من المصدر)
7 مارس 2023 01:40

محمد البلوشي (العين)

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نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ممثلة في مكتب قطاع خدمات المناطق- القطاع الجنوبي، مهرجان الأسر المنتجة في منطقة القوع، وذلك بهدف دعم المنتجات المحلية، وتوفير فرص العمل للأسر المنتجة في المنطقة، وتشجيع الأسر الإماراتية على الإنتاج، وتسخيره في تنمية الدخل الأسري، حيث يعود ريع مبيعات المنتجات لـ 70 أسرة مشاركة. 
وشهد المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي جذبت الزوار من منطقة القوع والمناطق القريبة منها، حيث قدم المشاركون منتجاتهم المحلية الفريدة والمبتكرة، وتضمنت الفعاليات العروض الحية للفنون الشعبية، بالإضافة إلى مسابقات وأنشطة ترفيهية مختلفة.
وأعرب المشاركون والزوار عن سعادتهم الكبيرة بالفعاليات الممتعة والمفيدة التي عرضت في المهرجان، وحظي المعرض بحضور كبير من أهالي المنطقة بما يقارب 7000 زائر.
وقال مدير مركز الهلال الأحمر في العين، الدكتور أحمد عبيد الظاهري، إن المعرض يأتي في إطار إشراك أفراد المجتمع في الأنشطة الاجتماعية والخدمية التي تقدمها الهيئة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية. وأكد كل من إبراهيم الدرعي، مدير مكتب القوع، وكليثم الشامسي، رئيس قسم في المكتب، مواصلة دعم وتشجيع الأسر الإماراتية.   شارك في المهرجان مؤسسات حكومية معنية بدعم الإبداعات الأسرية الإماراتية، منها مركز بلدية الوقن، ومركز شرطة القوع، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني - القوع، ومركز القوع للرعاية والتأهيل، ومدرسة السعادة، وروضة القوع، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».

الهلال الأحمر
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة
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