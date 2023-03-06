«يد الخير» تسعد 1267 حالة إنسانية في دبي

دبي (الاتحاد)

قدمت لجنة يد الخير التابعة لمركز فضّ المنازعات الإيجاريّة، نموذجاً مشرقاً للمسؤولية المجتمعيّة، وفرجت كرب 1267 حالة إنسانيّة متعسّرة، ورسمت البسمة على وجوه عائلاتهم، من خلال تكريس قيم العطاء المجتمعي وبعثها الأمل والسعادة في نفوس الأسر المتعسِّرة والمتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز.

وقال القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي: «تعتبر لجنة يد الخير الأولى من نوعها على صعيد الدوائر الحكومية، حيث ساهمت في تقديم يد العون لحوالي 1267 مستفيداً بقيمة تزيد على 36 مليون درهم، ضمن جهودها الراميّة إلى مساعدة العديد من الحالات المتعسّرة والمتضررة من الدعاوى الإيجارية، وفك كرب الأسر المتعسرة في دفع الإيجارات، وترتب عليها أحكام قضائية صادرة عن المركز. ويواصل المركز تمكين رسالته السامية التي يقوم بها، وحرصه على مد يد العون والدعم للمحتاجين من الأسر المتعسِّرة في القضايا الإيجارية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية للفئات المحتاجة منذ تأسيس لجنة يد الخير عام 2017 حتى يومنا هذا».

من جانبه، أكّد القاضي عبد العزيز أنوهي، رئيس لجنة «يد الخير»، أنّ مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي يستند في دراسته لمختلف الحالات التي يصادفها إلى نظام يتسم بالشفافيّة وتحديد الحالات الإنسانيّة الأكثر استحقاقاً للمساعدة، كأن يُطلب من صاحب الحالة الإنسانيّة ملء استمارة لجنة يد الخير، وأن يرفق معها تقريراً مفصّلاً عن طبيعة الحالة والملاحظات الخاصة بها.