محمد بن راشد يفتتح متحف الشندغة

افتتحنا اليوم متحف الشندغة في دبي … يمتد عبر 80 بيتاً تاريخياً في منطقة الشندغة .. ويضم 22 جناحاً .. ويحوي مقتنيات متنوعة يعود تاريخها من منتصف القرن الماضي وحتى 3000 عام .. التاريخ هويتنا وعنواننا وجذورنا التي تزيدنا ارتباطاً وعشقاً لوطننا .. pic.twitter.com/upIXXZGlu2— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 6, 2023
أدعو الجميع لزيارة متحف الشندغة والتعرف على جزء من تاريخ دبي الممتد عبر مئات السنين .. وأدعو الجميع لترسيخ جذورنا وهويتنا وتاريخنا في عقول أبنائنا .. pic.twitter.com/Aoaa3XPn53— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 6, 2023