محمد بن راشد يفتتح متحف الشندغة

افتتحنا اليوم متحف الشندغة في دبي … يمتد عبر 80 بيتاً تاريخياً في منطقة الشندغة .. ويضم 22 جناحاً .. ويحوي مقتنيات متنوعة يعود تاريخها من منتصف القرن الماضي وحتى 3000 عام .. التاريخ هويتنا وعنواننا وجذورنا التي تزيدنا ارتباطاً وعشقاً لوطننا .. pic.twitter.com/upIXXZGlu2