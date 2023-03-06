سالم بن سلطان القاسمي: القيادة الرشيدة أولت كبار المواطنين اهتماماً بالغاً
سالم بن سلطان القاسمي: القيادة الرشيدة أولت كبار المواطنين اهتماماً بالغاً
6 مارس 2023 19:30
أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أن القيادة الرشيدة في الدولة أولت كبار المواطنين اهتماماً بالغاً لضمان حياة كريمة لهذه الفئة التي تعتبر مكوناً رئيساً من مكونات النسيج الاجتماعي بدولة الإمارات.
وقال، خلال افتتاحه فرع جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في رأس الخيمة، إن ما تقوم به الجمعية من أنشطة وفعاليات وما تقدمه من أنواع الرعاية لكبار السن يوثق أسمى القيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية في دولتنا، مشيداً بدور وجهود الجمعية في مجال خدمة كبار المواطنين، من خلال تقديم الرعاية المتكاملة بصورتها الإنسانية.
وأشار الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إلى أهمية افتتاح فرع الجمعية في الإمارة كإضافة نوعية لدعم وتعزيز روح التكافل الإنساني والاجتماعي والخيري، وتقديم المساعدات التي تتعلق بكبار المواطنين والأسر المتعففة، ودورها في تقديم المبادرات التي تستهدف غرس قيم بر الوالدين لدى أبنائهم وأحفادهم، وتوطيد العلاقات المجتمعية، وغرس قيم وروح أواصر الألفة والمحبة بين شرائح المجتمع.
حضر الافتتاح أحمد سالم سودين رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسعادة ناعمه عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وسعادة الدكتور نضال محمد الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سمية حارب السويدي عضو المجلس الوطني ونادية صالح النعيمي المدير التنفيذي لفرع الجمعية برأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.
من جانبه، أشاد المستشار أحمد سالم سودين ، باهتمام ودعم القيادة الرشيدة في مجال الخدمة المجتمعية، مؤكداً أن فئة كبار المواطنين لهم مكانة خاصة ومتميزة، بما قدموه في خدمة الوطن وحياة الأبناء، بما يعكس دور الأسرة الإماراتية الرائد في المجتمع.
بدورها، أكدت نادية صالح النعيمي، أن الجمعية تحرص على الاستدامة في العمل الخيري والرعوي لكبار السن، وترسيخ مفهوم رعاية وبر الوالدين لدى الأبناء والأحفاد بين أفراد المجتمع الإماراتي.