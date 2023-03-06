اختبارات كتابية ورقية في «العربي» و«الإنجليزي» بدءاً من يوم غدٍ

دينا جوني (دبي)

تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023 للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في جميع مسارات المدرسة الإماراتية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة.

ويؤدي الطلبة الامتحان الكتابي لمادة اللغة الإنجليزية، يليه الامتحان الكتابي لمادة اللغة العربية يوم الأربعاء، على أن تُستكمل الامتحانات يوم الاثنين المقبل في 13 مارس.

وسيؤدي طلبة الثاني عشر في مسارات النخبة والمتقدّم والعام والتطبيقي امتحان اللغة الإنجليزية إلكترونياً داخل المدرسة، على أن يؤديها الطلبة من الخامس إلى الحادي عشر ورقياً.

أما امتحان اللغة العربية، فسيؤديه طلبة «الثاني عشر»، بالإضافة إلى الطلبة من الخامس إلى الحادي عشر من جميع المسارات ورقياً داخل المدرسة.

ولا يوجد امتحان مركزي لطلبة الصفين الأول والثاني، على أن تطبّق إجراءات التقييم التكويني والختامي في جميع مواد المجموعة «أ» النظرية من قبل المعلم. أما امتحانات نهاية الفصل الثاني لطلبة الصفين الثالث والرابع، فستمتد من 20 إلى 23 مارس، في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والمنهج المتكامل، وستكون الامتحانات مرقية بالكامل.

ولفتت مؤسسة الإمارات للتعليم إلى أن الجزء الكتابي من امتحان مادتي العربية والإنجليزية لصفوف الثاني عشر ستطبق في مدرسة الطالب. وستكون مسؤولية رصد وتصحيح الجزء الكتابي من امتحانات «الثاني عشر» في مواد اللغة العربية والرياضيات والفيزياء، منوطة بمركز تقدير الدرجات، فيما تصحح امتحانات اللغة الإنجليزية لصف الثاني عشر والمواد الكتابية للصفوف من الخامس إلى الحادي عشر، من قبل المعلم.