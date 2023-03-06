الثلاثاء 7 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس للجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء الأمور

حاكم الشارقة
6 مارس 2023 14:01

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2023م بشأن نقل وتعيين رئيس للجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات.

ونص المرسوم على أن يُنقل الدكتور سعيد مصبح الكعبي من مجلس الشارقة للتعليم إلى لجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات، ويُعيّن رئيساً للجنة ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

أخبار ذات صلة
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن أكاديمية الشارقة للتعليم
سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مدرسة «القلب الكبير» للفتيات
المصدر: وام
مجالس أولياء الأمور
الشارقة
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
جانب من المعرض (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
افتتاح معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية
اليوم 01:42
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
الإمارات
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
اليوم 01:42
سلطان النيادي
الإمارات
هزاع المنصوري: سلطان النيادي يخضع لفترة راحة للتأقلم على بيئة انعدام الجاذبية
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©