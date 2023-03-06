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سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تبعية إدارة الطفولة المبكرة والحضانات الحكومية في إمارة الشارقة

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تبعية إدارة الطفولة المبكرة والحضانات الحكومية في إمارة الشارقة
6 مارس 2023 13:35

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2023م بشأن تبعية إدارة الطفولة المبكرة والحضانات الحكومية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تُلحق إدارة الطفولة المبكرة والحضانات الحكومية التابعة لمجلس الشارقة للتعليم بأكاديمية الشارقة للتعليم وذلك اعتباراً من تاريخه.

وبحسب المرسوم تؤول إلى أكاديمية الشارقة للتعليم كافة حقوق وأصول والمخصصات المالية والتزامات إدارة الطفولة المبكرة والحضانات الحكومية من مجلس الشارقة للتعليم.

ويُنقل موظفو إدارة الطفولة المبكرة والحضانات الحكومية من مجلس الشارقة للتعليم إلى أكاديمية الشارقة للتعليم بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية.

ويكون لأكاديمية الشارقة للتعليم اقتراح التعديلات على إدارة الطفولة المبكرة والحضانات الحكومية بما يتوافق مع هيكلها التنظيمي واحتياجاتها الفنية والإدارية.

 

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سلطان القاسمي
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