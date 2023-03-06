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الإمارات

"الإمارات للإفتاء" يوضح حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

سعادة الأطفال بتقليد «حق الليلة»
6 مارس 2023 13:03

 أوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن لا حرج شرعاً في احتفال الأطفال في ليلة النصف من شعبان، وخروجهم بالطريقة المعهودة في المجتمع، والمعروف بـ"حق الليلة" .

وقال عبر تغريدة  في حسابه الرسمي على تويتر:"لا حرج شرعاً في احتفال الأطفال في ليلة النصف من شعبان، وخروجهم بالطريقة المعهودة في المجتمع، والمعروف بـ"حق الليلة"، كما أنه لا حرج في تقديم الهدايا لهم، من حلوى وغيرها، لإدخال السرور عليهم.. ما دام ذلك من العادات المتوارثة والتي لم يرد في الشرع الحنيف نهي عنها، والأصل في العادات الإباحة".

وقال مجلس الإفتاء: إن ليلة النصف من شعبان من الليالي الفاضلة، التي يمن الله فيها على عباده بالعفو والمغفرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لعباده إلا لاثنين مشاحن وقاتل نفس".

وفي «حق الليلة» تتحول البيوت والشوارع في الأحياء الشعبية والفرجان إلى كرنفال بألوان الفرح. تفتح البيوت ساحاتها لاستقبال الناس والأطفال من مختلف الفرجان والأحياء السكنية الأخرى الذين يجدون في هذه المناسبة متعة كبيرة، وهم يتشاركون البهجة، ليعودوا محملين بالحلويات والذكريات. يشرِّع السكان أبوابهم لاستقبال الضيوف وتُمد السفرة بالأكلات الشعبية، وتُخصَّص الأماكن لممارسة الألعاب الشعبية، والتي كانت في السابق تُثبَّت عن طريق الحِبال في الأشجار، ويتشارك السكان ما لذ وطاب من الأكلات الشعبية والمخبوزات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
حق الليلة
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