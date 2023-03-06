بتوجيهات منصور بن زايد.. افتتاح سوق المزارعين للبيع بالجملة في ميناء زايد
بتوجيهات منصور بن زايد.. افتتاح سوق المزارعين للبيع بالجملة في ميناء زايد
6 مارس 2023 09:26
بتوجيه ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، افتتحت الهيئة، «سوق المزارعين للبيع بالجملة» بميناء زايد في أبوظبي.
ويأتي افتتاح السوق في إطار حرص سمو الشيخ منصور بن زايد على تمكين المنتج المحلي، وزيادة دخل أصحاب المزارع، إضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
ويعمل «سوق المزارعين للبيع بالجملة» يومياً من الساعة الواحدة ظهراً إلى العاشرة مساءً، وذلك حتى شهر مايو المقبل. ويوفِّر السوق 13 منصة تسويقية مخصَّصة لـ 20 مزارعاً، وتتسع لبيع نحو 20 طناً من المنتجات الزراعية المحلية يومياً، وفق نظام البيع بالجملة لتجار التجزئة والجملة، والمستهلكين الذين يرغبون في شراء كميات متوسطة وكبيرة.
ويحظى السوق بدعم ورعاية هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في إطار سعيها لفتح قنوات تسويقية مبتكرة لصغار المنتجين في المجال الزراعي، بشقَّيْه النباتي والحيواني، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، وتسهيل وصوله للمستهلكين. وتقوم شركة «سلال»، التابعة للقابضة (ADQ)، على إدارة السوق وتسجيل المزارعين الراغبين في المشاركة وبيع منتجات مزارعهم مباشرة لتجار الجملة والتجزئة.
وقال سعادة سعيد البحري العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «إنَّ مبادرة أسواق المزارعين تحظى باهتمام ودعم كبيرين من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في إطار حرص سموه على تنمية قطاع الزراعة وزيادة دخل المزارعين، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتج المحلي».
وأوضح: «إقامة سوق المزارعين للبيع بالجملة تجرِبة فريدة تتيح للمزارعين التواصل مباشرة مع تجار التجزئة دون الحاجة إلى وسطاء، ما يضمن للمزارعين الحصول على سعر عادل لمنتجاتهم، كما يضمن للمستهلكين الاستمتاع بالمنتجات المحلية الطازجة بجودة عالية وبكلفة معقولة».
وأشار العامري إلى أنَّ السوق يعدُّ فرصةً لتجار الجملة والتجزئة لشراء المنتجات الطازجة والواردة مباشرة من مزارع أبوظبي، ما يضمن استدامة حصولهم على الإنتاج اليومي للمزارع، ويساعد على دعم الاقتصاد المحلي، وتنشيط حركة التجارة الداخلية.
وأشاد المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بجهود شركة «سلال» في عملية تجهيز السوق وإدارته، مؤكِّداً حرصَ الجهات الحكومية وشبه الحكومية على دعم المنتج المحلي، ومساعدة المزارعين والمربّين على تسويق منتجاتهم.
وقال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»: «لطالما أخذنا زمام المبادرة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز وتمكين المزارعين المحليين، حيث تعدُّ سوق ميناء زايد لمزارعي الجملة خطوةً أخرى نحو دعم المزارعين في إمارة أبوظبي بعد النجاح الذي حقَّقه سوق المزارعين في منطقة الوثبة».
وأضاف: «تتوافر 20 منصة لعرض منتجات المزارعين بطاقة استيعابية تصل إلى 20 طناً من المنتجات الزراعية المتنوعة، وقد جُهِّزَت للتداول المباشر بين أصحاب المزارع والتجار من دون الحاجة إلى وسيط، ما يضمن عوائدَ أفضلَ للمزارعين».
وأشار العامري إلى أنَّ موقع إقامة سوق المزارعين بالجملة يعدُّ نموذجياً؛ لما تتميَّز به منطقة ميناء زايد من سمعة واسعة، بصفتها وجهةً دائمةً للمشترين وتجار الجملة والتجزئة، إضافةً إلى شرائح واسعة من المستهلكين في إمارة أبوظبي.