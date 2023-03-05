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بدور القاسمي تؤكد على العمل الجماعي وخدمة المجتمع

بدور القاسمي تتفقد المعرض المصاحب (من المصدر)
6 مارس 2023 02:15

الشارقة (الاتحاد)

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كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، 30 مؤسسة وطنية تقديراً لشراكاتها الطويلة مع الجامعة، ومساهماتها في إطلاق وتنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تقودها الجامعة الأميركية في الشارقة.
جاء ذلك خلال حفل نظمه قسم الخدمة المجتمعية والتواصل التابع لمكتب شؤون الطلبة في الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث تم تكريم شركاء الجامعة الذين عقدت معهم شراكات متينة خلال الفترة الماضية، بما يوفر لطلبتها خبرات تطوعية متنوعة في مختلف المجالات.
وتضمن الحفل عرض فيديو للاحتفاء بدور المؤسسات الوطنية الشريكة في دعم جهود الجامعة على مر السنين من خلال بعض المبادرات المؤثرة، ومنها مشروع «يداً بيد» مع «مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي»، والذي تطوع من خلاله 100 طالب وطالبة كل عام لإعادة تأهيل المدارس ودُور الأيتام، و«مجموعة المكفوفين في الجامعة الأميركية في الشارقة» بالتعاون مع «جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً»، والتي أسهمت في توفير الكتب الصوتية للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية، والشراكات مع «الهلال الأحمر الإماراتي»، إلى جانب الشراكات مع «شرطة الشارقة» في يوم التوعية السنوي في الجامعة، إضافةً إلى مساهمة الجامعة الأميركية في الشارقة في بناء فصل دراسي بجمهورية غانا بالتعاون مع «جمعية الشارقة الخيرية» احتفاءً بيوبيلها الفضي. وشمل الحدث معرضاً للصور الفوتوغرافية، سلّط الضوء على المشاريع التي شارك فيها طلبة متطوعون من الجامعة مع المؤسسات المكرّمة منذ عام 2005.
وتشكل خدمة المجتمع والعمل التطوعي أساساً راسخاً في القيم المؤسسية للجامعة الأميركية في الشارقة، حرصاً منها على تمكين الطلبة من المساهمة في إحداث تأثير إيجابي على العالم، من خلال تنمية روح المسؤولية بينهم، وتوفير فرص المشاركة لهم في المبادرات التي تسهم بتنمية المجتمع.
  كما التقت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، بسبعة عشر عضواً من مجلس طلبة الجامعة، ناقشوا خلال اللقاء أفكارهم، واقتراحاتهم، وتطلعاتهم للحياة الجامعية وما بعدها.  

بدور القاسمي
الإمارات
الشارقة
الجامعة الأميركية
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