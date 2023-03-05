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جميلة القاسمي تدعو لمساندة «زكاتكم لتعليمنا»

جميلة القاسمي تدعو لمساندة «زكاتكم لتعليمنا»
6 مارس 2023 02:16

الشارقة (وام)

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 دعت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أفراد المجتمع إلى مساندة «حملة الزكاة» التي تطلقها المدينة سنوياً منذ العام 1989 خلال شهر رمضان المبارك، وتحمل شعار «زكاتكم لتعليمنا».
وأشارت الشيخة جميلة إلى أن الحملة تهدف هذا العام إلى جمع 11 مليون درهم لسداد الرسوم الدراسية لـ 479 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة من المستحقين لأموال الزكاة وفق الضوابط الشرعية.
وأوضحت أن المدينة تبنت منذ تأسيسها قبل 44 عاماً، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في نهجها ورسالتها ورؤيتها، وحرصت على توعية أبناء المجتمع بها، داعيةً إياهم إلى مساندة الحملة وتقديم الدعم المناسب في جميع المجالات، والمساهمة بأموال الزكاة كي تواصل تقديم خدماتها التعليمية المنسجمة مع أحدث المعايير والتوجهات.
وأشارت إلى أن 1647 شخصاً من ذوي الإعاقة استفادوا خلال العام الدراسي 2022 ـ 2023 من البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية التي تقدمها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لطلابها من مختلف الجنسيات والإعاقات، وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية.

جميلة القاسمي
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الشارقة
الزكاة
مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
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