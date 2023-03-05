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عبدالله بن سالم ونهيان بن مبارك والشيوخ يحضرون أفراح المحمود وآل صالح

عبدالله بن سالم القاسمي يتوسط الحضور خلال الحفل ( وام)
6 مارس 2023 02:16

الشارقة (وام) 

حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه علي بن عبدالله بن علي المحمود، بمناسبة حفل زفاف نجله عمر إلى كريمة عمر بن عبدالرحمن بن سيف آل صالح في نادي الشارقة للغولف والرماية.

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كما حضر الحفل الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.
تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

عبدالله بن سالم
نهيان بن مبارك
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