عمر العلماء: الإمارات سباقة في تبني التكنولوجيا لتعزيز التنمية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، طورت تجربة سباقة في تبني الحلول المستقبلية والرقمية والتكنولوجية التي تشكل ركيزة لتعزيز جهود التنمية، التي تسعى إليها دول العالم، وعملت على تعزيز مشاركة المعارف والخبرات والتجارب الناجحة من خلال المشاركة الفاعلة في تصميم التوجهات المستقبلية، وتنظيم المؤتمرات الدولية الرائدة والمشاركة فيها، بهدف تحقيق أفضل استفادة من الفرص الرقمية وتوظيفها في خدمة المجتمعات.

جاء ذلك، خلال حديث عمر سلطان العلماء في جلسة حوارية بعنوان: «كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز المجتمعات»، ضمن مشاركة حكومة دولة الإمارات في حوار «رايسينا»، المؤتمر العالمي الرائد في الشؤون الدولية 2023 في نسخته الثامنة في الهند، والذي ينظم بالشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية في الهند بالتعاون مع مؤسسة أبحاث الأوبزرفر، ويشهد مشاركة أكثر من 100 دولة وحضور عدد من الوزراء والقادة ورواد التكنولوجيا والعلماء، والخبراء في الشؤون الاستراتيجية.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات شريك أساسي لكل الدول التي تعمل على تطوير التقنيات الرقمية المختلفة، مؤكداً حرصها على الشراكات العالمية وتوثيق أطر التعاون مع الدول التي تسير بخطى سريعة لتعزيز الأسس التقنية في مختلف المجالات والتي تماشي استراتيجيات وخطط دولة الإمارات نحو مستقبل رقمي شامل.

وأشار عمر سلطان العلماء إلى أهمية صياغة سياسات تكنولوجية تواكب متطلبات التنمية العالمية والنمو الشامل والمتغيرات المتسارعة، مشدداً على ضرورة تطوير الفرص الرقمية والتكنولوجية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم بناء اقتصاد عالمي أكثر فاعلية، يستثمر في مهارات رواد الأعمال الموهوبين، ويبني جيلاً مرناً وقادراً على التكيف مع مختلف التغيرات في الاقتصادات العالمية في ظل الثورة التكنولوجية الكبيرة.

تحديات التمويل والبنية التحتية

شارك في الجلسة معالي علي صبري وزير خارجية سريلانكا، ومعالي باجيانت باندا نائب الرئيس الوطني في حزب بهاراتيا جاناتا في الهند، والدكتورة أيواد ألاكيجا رئيسة التحالف الأفريقي مبعوثة منظمة الصحة العالمية المعنية بمسرّع الإتاحة، وجوتام أجروال من شركة «ماستركارد» في جنوب آسيا. وتناولت الجلسة تحديات التمويل والبنية التحتية في السياسات المحلية والدولية، وتحديات زيادة انتشار التكنولوجيا الرقمية في المجتمعات والشركات، وكيفية تبنيها بشكل كامل في مختلف القطاعات، ودور الرقمنة في تعزيز المرونة والوصول إلى المجتمعات وتعزيز سلاسل التوريد لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما ناقشت الجلسة كيفية صقل وتنمية المهارات في عصر الرقمنة، وأهمية صياغة السياسات المناسبة التي تواكب المرحلة المقبلة من التطور التكنولوجي في مختلف القطاعات الرقمية، كالذكاء الاصطناعي والميتافيرس وغيره، وتشجيع المنصات التي يمكنها تسريع تطوير الأفراد لقيادة القطاع عالمياً. وينظم حوار «رايسينا» 2023 لمدة 3 أيام في نيودلهي في الهند، ويتميز في دورته هذا العام بعقده بالتزامن مع رئاسة الهند لمجموعة العشرين بوصفها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وفقًا لصندوق النقد الدولي.