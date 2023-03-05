محمد فارس رائد الفضاء السوري لـ«الاتحاد»: بصمة الإمارات بارزة في الفضاء الخارجي

آمنة الكتبي (دبي)

اعتبر محمد فارس رائد الفضاء السوري، ثاني رائد فضاء عربي زار محطة مير الفضائية، أن دولة الإمارات بكل اعتزاز تمضي قدماً في مجال علوم الفضاء، وتنتقل بخطوات واثقة وطموحات لا حدود لها من إنجاز وطموح نحو إنجاز وطموح أكبر، موضحاً أن مهمة سلطان النيادي والذي سينطلق في مهمة طويلة الأمد تعد مفخرة لجميع العرب.

وقال: يهدف برنامج رواد الإمارات إلى زيادة وتوسيع أفق العلم الفضائي لدى دولة الإمارات، مشيراً أن تكنولوجيا الفضاء أصبحت تغزو حياتنا وكان من الضروري وضع خريطة طريق للمشاريع الفضائية المختلفة.

وأكد أنه سبق سلطان النيادي رائد الفضاء زميله هزاع المنصوري والذي شارك في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019 لمدة ثمانية أيام على متن مركبة «سويوز أم أس-15»، مبيناً أن دولة الإمارات حققت خطوات متسارعة في مجال استكشاف الفضاء الخارجي.

وحول برنامج الإمارات لرواد الفضاء، قال فارس: يعد البرنامج مهماً جداً، حيث يعمل على إعداد طواقم من رواد الفضاء الإماراتيين، استعداداً لخوض مهمات مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، وغيرها من الوجهات في الفضاء، كما أن البرنامج هو الأول من نوعه في العالم العربي ويقدم التدريبات والخبرات والتأهيل اللازم للكوادر الإماراتية لتمثيل دولة الإمارات والعالم العربي في بعثات الفضاء المستقبلية، وإجراء تجارب علمية تدعم مسيرة استكشاف الفضاء عالمياً.

وبين أن مشاريع دولة الإمارات الفضائية فتحت نوافذ كونية كبيرة تفيد البشرية، منها مشروع مسبار الأمل والذي يعتبر أول مهمة فضائية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة عربية، مشيراً إلى أنه سعيد بأن تقود دولة عربية مشروع استكشاف كوكب المريخ والذي يفتح آفاقاً علمية جديدة.

مسبار الأمل

وأوضح أن أجهزة مسبار الأمل، وهي كاميرا الاستكشاف الرقمية والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء والمقياس الطيفي بالأشعة ما فوق البنفسجية، كل ما يتعلق بكيفية تغير طقس المريخ على مدار اليوم، وبين فصول السنة المريخية، بالإضافة إلى دراسة أسباب تلاشي غازي الهيدروجين والأوكسجين من الطبقة العليا للغلاف الجوي للمريخ، والتي تشكل الوحدات الأساسية لتشكيل جزيئات الماء، وكذلك تقصي العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي السفلى والعليا لكوكب المريخ، ومراقبة الظواهر الجوية على سطح المريخ، مثل العواصف الغبارية، وتغيرات درجات الحرارة، فضلاً عن تنوّع أنماط المناخ تبعاً لتضاريس الكوكب المتنوعة.

تجربة رائد الفضاء السوري

وحول تجربة رائد الفضاء السوري، قال إنه تخصص في مجال الملاحة الجوية وتم اختياره هو وطيار سوري آخر مرشحين للاشتراك في برنامج للطيران الفضائي عام 1985، موضحاً أن برنامج الطيران الفضائي كانت يمنحه الاتحاد السوفييتي لرواد الفضاء من الدول الحليفة له في البعثات الفضائية، وفي عام 1985 حصل على فرصة بعثه إلى مركز تدريب رواد الفضاء في مدينة النجوم الروسية، وخضع لتدريبات مكثفة لمدة عامين.

وأضاف: في عام 1987 انطلقت إلى المحطة الفضائية مير وأنجزت خلال الرحلة 13 تجربة علمية في الفضاء على متن المركبة، بينها 7 تجارب طبية، نفذت بنجاح وكانت النتائج إيجابية بشكل كامل، ووضعت في مراكز البحوث العلمية ليتمكن كل مختص من الاطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها، أهمها: تجربة حركة الدم في جسم الإنسان ومدى تأثرها بالأجواء المحيطة في الفضاء.

وتابع: بالإضافة إلى تجربة مراقبة القلب بوساطة جهاز خاص لرصد وقياس التغيرات، وتجربة مدى تأثير الفضاء على رواد الفضاء، تجربة خلط معدن الألمنيوم ومعدن الحديد، وتجربة الموصلات الإلكترونية التي تدخل في مجال الصناعة الإلكترونية، بالإضافة إلى تجربة دراسة الطبقات الجيولوجية للأرض في سوريا من ارتفاع 300 كم، وتجربة دراسة الأحواض المائية في سوريا من الفضاء الخارجي ودراسة أنواع التربة، وتجربة تركيب معادن صناعية للاستفادة منها صناعياً، وتصوير سوريا من الفضاء الخارجي.

رائد الفضاء

اختير محمد فارس رائد الفضاء السوري، وهو من مواليد حلب عام 1951، للمشاركة في برنامج التعاون في مجال الفضاء مع الاتحاد السوفييتي، ونجح في أن يكون أول رائد فضاء سوري صعد إلى الفضاء في المركبة سويوز m3 للمحطة الفضائية مير في 22 تموز عام 1987، مع اثنين من رواد الفضاء الروس، ويعتبر ثاني رائد فضاء عربي بعد الأمير السعودي سلطان بن سلمان آل سعود.

واستمرت الرحلة 7 أيام، و23 ساعة، وكرمه الاتحاد السوفييتي بعدة أوسمة لإنجازاته كوسام «بطل الاتحاد السوفييتي» في تموز عام 1987، ووسام لينين.