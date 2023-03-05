«راقب»: 1209 مخالفات بيئية في شهرين

مريم بو خطابين (رأس الخيمة)

سجلت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، ممثلة بدوريات «راقب»، خلال شهري يناير وفبراير نحو 1209 مخالفات بيئة في أماكن مختلفة في الإمارة.

وأوضح المهندس خالد بن فضل العلي، مدير الدائرة، أن أبرز المخالفات التي سجلت تندرج ضمن البند رقم (31)، وبلغت 614 مخالفة متعلقة بإشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أو متحرك من دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة لذلك، بخلاف المخالفة التي تتمثل في إلقاء أو وضع أو ترك المخلفات في الميادين العامة، إلى جانب 352 مخالفات أخرى تتمثل في تسرب المخلفات السائلة الناتجة عن النشاط السكني خارج شبكة الصرف الصحي وإلقاء ووضع وترك المخلفات في الميادين العامة.

وقال إن أكثر المخالفات تركزت في عدد من المناطق الجبلية والداخلية، والتي يتم خلالها توزيع دوريات «راقب» حسب التقسيم الجغرافي في الإمارة على سبع مناطق، وتشمل مناطق رأس الخيمة كافة، وذلك في إطار الحرص على خلق بيئة صحية مستدامة، وجعل إمارة رأس الخيمة نظيفة، وغير ملوثة جمالياً.

وبين العلي أن الدائرة تسجل عدداً من المخالفات البيئية مثل إشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أو متحرك دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة، وذلك حفاظاً على النظافة العامة والمشهد الجمالي والحضاري في مختلف مناطق التخييم والشواطئ بالإمارة، وحماية البيئة من ترك بقايا الفحم والمخلفات الأخرى على الرمال، لافتاً إلى أن الدائرة وفرت مناطق مخصصة للشواء على شواطئ الإمارة والحدائق العامة بهدف منع تلك المخالفات.

وحذرت الدائرة الجمهور من إلقاء القمامة من السيارات خلال السير على شوارع الإمارة، مؤكدة أن الدوريات الرقابية تقوم إلى جانب رصد المخالفات بتوعية أفراد الجمهور، وتعريفهم بأضرار هذه المخالفات على البيئة. كما أن الدائرة وفرت الحاويات المطلوبة في المناطق الطبيعية، إلى جانب توفير حاويات معدنية لجمع بقايا فحم الشواء في المناطق البرية والشواطئ على وجه الخصوص.

وبين العلي ان دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، ممثلة بدوريات «راقب،» سجلت خلال العام الماضي، 6746 مخالفة بيئية، والتي كانت ابرزها التي تندرج ضمن البند رقم (31)، وبلغت 1736 مخالفة متعلقة بإشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أومتحرك من دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة لذلك.