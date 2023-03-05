«إلكترونية الشارقة» ضمن أفضل بيئات العمل بالإمارات

الشارقة (وام)

نالت دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة المركز الرابع ضمن أفضل بيئات العمل في دولة الإمارات لعام 2023، وذلك بعد تصنيفها خلال عامي 2021 و2022 كأفضل بيئة عمل وحصولها على المركز الحادي عشر كأفضل بيئة عمل على مستوى القطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر ديسمبر 2022. وبهذا الإنجاز الجديد حصدت الدائرة بذلك 4 ألقاب خلال 3 سنوات، ما يعكس حرصها على توفير تجارب استثنائية للموظفين في بيئة العمل ومنحهم فرصة لتطوير مسيرتهم الوظيفية بالتوازي مع توفير عوامل الرفاهية والمرونة والأمان.

جاء حصول الدائرة على هذا اللقب بناءً على نتائج الاستبيان الذي أجرته مؤسسة «جريت بليس تو ورك» لقياس وتقييم تجربة الموظفين في بيئة العمل حيث تناول الاستبيان عدة محاور تقييمية أهمها ممارسات إدارة الموارد البشرية ومدى التطور الوظيفي وثقافة بيئة العمل ودرجة التعلم والاستدامة وفرص الترفيه المتاحة وغيرها من المعايير التي يتم الاستناد عليها لمنح اللقب. وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي - مدير عام الدائرة، حول هذا الإنجاز: نؤمن في دائرة الحكومة الإلكترونية بأهمية بيئة العمل ومدى تطورها وجودتها كونها تشكل حجر الزاوية في نجاح الأعمال وزيادة الإنتاجية حيث نعمل ضمن جهودنا المتواصلة لإرساء بيئة عمل موثوقة وديناميكية تراعي تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتهتم باحتياجات الموظفين ودرجة إشراكهم بالقرارات المباشرة لتحقيق التأثير الإيجابي، مؤكداً حرص الدائرة على توفير فرص تدريبية تؤهل الكوادر العاملة وتدعم خبرتهم وصولاً إلى توفير الأمان الوظيفي ورفاهية الموظفين بطرق مبتكرة وفعالة. واختتم مدير عام الدائرة قائلاً: إننا فخورون اليوم وللعام الثالث على التوالي بهذه الإنجازات التي تؤكد على اتباع الدائرة سياسات عمل مرنة أساسها الثقة، والشفافية وجودة الأداء الأمر الذي يخلق بيئة عمل استثنائية قادرة على استقطاب أفضل المواهب لتحقيق التميز والتنمية الشاملة ونحن مستمرون في تطوير جهودنا في المحافظة على ثقافة بيئة العمل وتحقيق التنافسية للسنوات المقبلة.