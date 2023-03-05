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بلدية أبوظبي تزرع شتلات «الغاف»

خلال غرس الشتلات (من المصدر)
6 مارس 2023 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت بلدية مدينة أبوظبي كافة شرائح المجتمع إلى أهمية المساهمة في توسيع خريطة المساحات الخضراء والاهتمام بالزراعة، بهدف حماية البيئة، وتعزيز المظهر الجمالي والحضاري للمرافق العامة، والمشاركة في دعم التنمية الزراعية.
جاء ذلك خلال الحملة التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي ضمن إطار مشاركتها وتفاعلها مع أسبوع التشجير، حيث قامت فرق البلدية بزيارات ميدانية إلى المواقع الإنشائية الجديدة والناشئة، وتم خلال الزيارات زراعة وتوزيع مئات الشتلات النباتية في مواقع المدن الإنشائية الجديدة في جزيرة أبوظبي وضواحيها، كما قدمت البلدية إرشادات توعوية للعمال حول أهمية التشجير، والمحافظة على الغطاء النباتي، وتنمية وتوسيع المساحات الخضراء، والعناية بالأشجار والنباتات، والمحافظة على البيئة في المواقع الإنشائية، وتأصيل القيم الزراعية وأهميتها في نفوس الجميع.
وقد حرصت فرق البلدية المشاركة في الحملة على زراعة المئات من أشجار «الغاف» في المواقع الإنشائية بهدف تعزيز البيئة والمحيط الحيوي لهذه المناطق، وإضفاء المظهر الجمالي، وتعزيز القيم البيئية، وذلك لما تمثله شجرة «الغاف» من رمزية وطنية وبيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شارك عمال المواقع الإنشائية في زراعة الأشجار، وذلك تشجيعاً لهم على العناية بالزراعة والأشجار في المواقع الإنشائية وتحفيزهم لصون البيئة وحمايتها.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
الغاف
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